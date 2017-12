23/12: Junts pel Sí

AQUESTES ELECCIONS les ha guanyat Junts pel Sí. L’increment de vots de Ciutadans és un fet important i meritori. La seva victòria, un miratge. Si llegim el mapa electoral pensant que Junts pel Sí és un únic espai polític que va presentar-se a aquestes eleccions a través de dues llistes, per raons conjunturals i estratègiques, Junts pel Sí va guanyar amb claredat les eleccions, en vots i en diputats, els va incrementar i va vèncer també a la immensa majoria de poblacions, Barcelona inclosa. I estic convençut que és així, que des de la perspectiva de l’electorat Junts pel Sí és més que una suma de partits, que es va fundar un espai polític nou, amb diferents corrents interns, més que no pas un conglomerat. Allò que ja s’intuïa a les manifestacions sobiranistes va quedar confirmat la nit electoral. Sobretot amb la compareixença des de Brussel·les del president Puigdemont (qui millor ho ha llegit), envoltat de candidats de les dues llistes. És un dels tres grans missatges del 21-D. Un altre: que a Catalunya hi ha dos milions llargs d’independentistes que ni es cansen ni s’espanten ni es rendeixen. I un altre: que l’estratègia de l’Estat de reprimir, empresonar i no dialogar ha fracassat i ha dut al fracàs el partit que l’ha practicada.