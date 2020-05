28/5: És mentida

Perquè funcionin, les mentides s'han de repetir moltes vegades i a crits. Potser per això crida tant l'atenció la campanya " Salimos más Fuertes". Perquè és mentida. És dubtós el " salimos", perquè no diu ni qui surt ni de què. Sigui qui sigui, anem sortint dels efectes immediats de la pandèmia, però continuem entrant en els de la crisi. I moltes persones no surten de res, perquè s'han quedat pel camí. " Más fuertes"? En tot allò que és mesurable, tots, persones, famílies, empreses, societat, el mateix govern, som més febles que fa sis mesos. Més pobres, més endeutats, amb més incerteses de futur. ¿Vol dir que som " más fuertes" moralment, perquè la lluita contra l'adversitat i la malaltia enforteix els qui sobreviuen? Primer, això de la força moral fa de mal mesurar. I, segon, la idea (darwiniana?) que el patiment i la malaltia fan més fort al qui queda em sembla, a més de falsa, cínica. Ningú amb dos dits de front i amb respecte pels morts no dirà que sort n'hem tingut d'una epidèmia que ha servit per enfortir-nos. El " Salimos más fuertes" és exactament el contrari del "Sang, suor i llàgrimes" de Churchill. No pas perquè un sigui optimista i l'altre pessimista: Churchill prometia la victòria. La diferència és que l'un era veritat i l'altre és mentida.