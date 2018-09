26/9: El món al revés

Pablo Casado diu que el govern espanyol no pot negociar amb els sobiranistes catalans perquè és impossible negociar amb qui posa una pistola damunt la taula. El Tribunal Suprem espanyol acusa els presos polítics catalans de voler entelar l’honorabilitat de la justícia espanyola. És ben bé el món al revés. Algú que avala actuacions policials extremadament violentes per tal de mantenir una política d’intransigència absoluta, per impedir votar, acusa els qui han volgut negociar i votar de bon principi i no han fet cap acció violenta de posar una pistola damunt la taula. Uns jutges que han enviat gent a la presó sense jutjar i amb acusacions que al món exterior semblen com a mínim extravagants es presenten, pobrets, com les víctimes d’aquells a qui han empresonat. Algun dia algú escriurà la crònica d’aquest període negre de la història espanyola, d’aquesta espiral en què cada dia has de dir una cosa més gruixuda per superar la de la vigília. I de com acaben passant com a normals frases i actituds inimaginables fora d’aquest clima histèric. Quan algú escrigui tot això, acabarà tenint la forma d’un conte de Kafka o d’una obra de teatre com 'Les bruixes de Salem', d’Arthur Miller. I la gent que ho llegeixi en el futur se’n farà creus.