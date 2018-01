31/1: Sense democràcia

ALLÒ QUE FA que un estat sigui democràtic no és proclamar-ho amb solemnitat i tot l’èmfasi a la Constitució. Allò que fa que un estat sigui democràtic és comportar-se democràticament, actuar segons els valors democràtics. Impedir que el guanyador d’unes eleccions pugui ser escollit pel Parlament on té la majoria necessària no pertany als comportaments democràtics. Els qui volen impedir-ho diuen que ho fan complint les lleis. En tinc dubtes seriosos. Però si fos cert, això voldria dir que unes lleis que provoquen aquests efectes no pertanyen a l’arsenal jurídic d’una democràcia i que per tant haurien de ser canviades. I en qualsevol cas, amenaçar -de vegades amb una baixesa enorme, parlant dels fills dels amenaçats- tampoc pertany a aquests valors. Pot haver-hi una discussió sobre si la tria de Puigdemont com a candidat era la més pràctica o la més convenient. Pot haver-hi discussions sobre si el president del Parlament ha fet el que calia ajornant el ple de la investidura. Però no perdem el món de vista: aquestes discussions, certes, existeixen perquè n’hi ha una de més important. Perquè es vol impedir l’aplicació dels resultats d’unes eleccions. Aquest és el moll de l’os. De moment no han aconseguit impedir-la. Però han aconseguit ajornar-la.