18/1: Una treva

¿ÉS POSSIBLE QUE, quan es constitueixi el govern català, entrem en una fase d’una certa distensió, amb la retirada del 155, una desacceleració de l’espiral repressiva per part de l’Estat i l’inici d’una legislatura a Catalunya centrada en el govern i la gestió, en una mena de treva no declarada? A l’independentisme no li aniria gens malament, sense renunciar a cap dels seus objectius, per reagrupar forces, ampliar perímetres i encarar unes municipals transcendentals. Però no hi pot anar unilateralment. A qui li convindria de veritat és a Rajoy: ha quedat demostrat que la tensió alta en la qüestió catalana afavoreix Ciutadans i perjudica molt el PP, fins i tot quan el PP és qui aplica les mesures més dures que aplaudeix Ciutadans. Per al PP, mantenir la tensió és suïcida, com a partit, en el terreny de joc que més els importa: el govern de l’Estat. ¿Vol dir, doncs, que hi haurà treva? No ho crec pas. Entre altres coses, perquè la direcció del Contraprocés no la porten només Rajoy, el govern espanyol i el PP. La porta l’Estat, un entramat polític, mediàtic, econòmic, amb poders diversos, per al qual el PP és només un instrument. Si aquest instrument se’ls desinfla, ja en trobaran un altre. I si aquest altre és Ciutadans, encara els agrada més.