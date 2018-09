29/9: Vergonya

La convocatòria d’una manifestació a Barcelona de suport a l’actuació de la policia espanyola l'1 d’Octubre de l’any passat (per part d’organitzacions policials!) és una vergonya. Ho és en primer lloc perquè no va ser precisament una actuació gloriosa: contra persones indefenses, que volien votar i a qui no han aconseguit atribuir més accions violentes que tirar avions de paper contra la Guàrdia Civil. En segon lloc, perquè hi ha evidències periodístiques i investigacions judicials en curs sobre com es va fer, en què la paraula 'desproporcionada' és la més suau que es pot fer servir. Però sobretot perquè aquesta actuació policial va ser un fracàs. No va aconseguir els seus objectius. Es tractava d’evitar el referèndum, i el referèndum es va fer. A un cost immens de violència, d’imatge i de milions es va aconseguir –fins i tot des de la perspectiva de qui enviava la policia– ben poc cosa. A Catalunya ara fa un any va passar allò que el govern espanyol no volia que passés i que s’havia compromès davant del món que no passaria. L’acumulació de forces policials no va tenir èxit. La manifestació, ara, només té un sentit polític: els qui volien muntar un Ulster a Catalunya han d’organitzar les seves marxes orangistes.