Arxiven una de les causes en què estava imputat Francisco Camps per l'organització de la Fórmula 1 a València

El jutjat d'instrucció número 2 de València ha acordat l'arxivament provisional de la causa oberta contra l'expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps per les negociacions per a l'organització del Gran Premi de Fórmula 1 de València entre els anys 2008 i 2012 a través de l'empresa Valmor Sports i la posterior absorció de la societat per part de l'empresa pública Circuit del Motor.

"En atenció a les diligències practicades en aquestes actuacions, considerant que no procedeix la realització de noves indagacions i calculant que no hi ha indicis suficients per formular una acusació fundada pel dret, procedeix decretar el sobreseïment provisional del present procés", assegura la resolució judicial.

La jutge afirma que la investigació no permet sostenir l'acusació contra Camps pels presumptes delictes de prevaricació i malversació de cabals públics, ja que "els informes emesos per la UDEF, encara que són amplis, no arriben a establir, almenys amb garanties, aquesta conclusió".

Francisco Camps era l'únic investigat que quedava després que al mes de juny es va acordar l'arxivament de les actuacions contra la resta d'imputats: l'exconsellera Lola Johnson, l'empresari Jorge Martínez 'Aspar', l'assessora de l'expresident Belén Reyero i l'exdirector de la Societat Projectes Temàtics Nicolás Figueres.

Decisió personal i "al marge de qualsevol procediment administratiu"

A diferència del criteri fet públic avui pel jutjat d'instrucció número 2 de València, la Fiscalia Anticorrupció sostenia que, després de diverses reunions entre Camps i Bernie Ecclestone, l'excap del Consell va decidir "de manera personal" que l'esdeveniment se celebrés a València, "pensant en el benefici electoral" que li generaria a les eleccions autonòmiques del 27 de maig del 2007.

Segons l'escrit de la fiscalia, resultava "acreditat per indicis" que Camps, "en l'exercici del seu càrrec com a president de la Generalitat Valenciana, va arribar a un acord verbal amb Bernie Ecclestone l'abril del 2006 per celebrar a València el Gran Premi de Fórmula 1 al marge de qualsevol procediment administratiu i sense tenir competència com a òrgan de contractació".

Valmor, una empresa pantalla

Anticorrupció considerava que "a instàncies" de Camps "s'hauria creat una empresa privada perquè contractés" amb l'empresa d'Ecclestone "de manera simulada, ja que qui veritablement va executar els treballs i va pagar el cànon que s'exigia per a la celebració de l'esdeveniment esportiu va ser la Generalitat Valenciana a través de dues societats públiques".

"D'aquesta manera, es van eludir els controls administratius que havien de fiscalitzar la despesa i el procés de contractació, cosa que va suposar que la Generalitat Valenciana no cobrés els 14 milions d'euros que va facturar a l'empresa privada Valmor Sport SL i que pagués un cànon anual de 26 milions de dòlars entre el 2009 i el 2012".

Quatre peces

La causa Valmor està dividida en quatre peces: l'arxivada avui i que investigava la negociació prèvia per a la celebració del Gran Premi i la participació de Valmor; la segona, que analitza els contractes realitzats per Circuit del Motor, l'empresa pública encarregada de l'organització de la cursa, i determinats proveïdors que resultaven adjudicataris per ordre de Valmor; la tercera, que està relacionada amb l'absorció de Valmor i els seus deutes per part de Circuit del Motor, i una quarta en la qual està imputat Camps, que se centra en el disseny del traçat automobilístic, una actuació que va costar 90 milions d'euros. En concret, s'investigaria la contractació de l'assistència tècnica i del suport a la direcció d'obra relatives a les actuacions executades per a la connexió de l'Albereda - Avinguda de França - Port i el condicionament de la Marina Real, dins dels treballs per a la realització del Gran Premi de Fórmula 1 duts a terme pel Gestor de la Xarxa de Transport i de Ports de la Generalitat Valenciana (GTP).

Camps manté tres imputacions

Així doncs, l'expresident valencià continua sent investigat en una de les quatre peces del cas Valmor , en una altra per la visita del Papa a València l'any 2006 i en una tercera pels contractes de la Generalitat Valenciana amb la trama Gürtel.