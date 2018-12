Assassinat a cops un dels primers líders del moviment LGTBI a València

L'activista pels drets LGTBI Fernando Lumbreras, un dels primers presidents del col·lectiu Lambda, va ser trobat mort amb cops per tot el cos al seu habitatge de València, segons han informat a Europa Press fonts pròximes a la investigació. Lumbreras va ser un dels primers presidents del col·lectiu Lambda.

Els veïns van alertar la policia dimecres cap a les 21 hores. Quan van arribar al lloc dels fets els agents van trobar, ja mort, l'home de 60 anys, que vivia sol. Presentava cops per tot el cos i el seu domicili estava del tot regirat.

Lambda, organització que treballa per la defensa dels drets del col·lectiu LGTBI al País Valencià, va recordar el seu expresident amb un missatge i unes imatges a les xarxes socials: "Volem per damunt de tot recordar i retre homenatge al gran treball que Fernando va fer pels drets LGTBI. Com a germà de lluita, sempre et tindrem en la memòria".

Hui és un dia trist. Fernando Lumbreras, una de les primeres persones al capdavant de Lambda ha estat trobat mort a sa casa.

Volem per damunt de tot recordar i fer honor al gran treball que Fernando va fer pels drets LGTBI.

Com a germà de lluita, sempre et tindrem en la memòria. pic.twitter.com/AuoUuQmnbp — Lambda (@lambdavalencia) 6 de desembre de 2018