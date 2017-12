Carles Puigdemont participa de la festa valenciana dels enfarinats

A cop d'escaramusses i batalles d'ou, farina i petards, un grup d'insurgents, "els enfarinats" ha pres avui el poder civil de forma fictícia a la localitat d'Ibi (Alcoià), en una tradició que ja acumula més de 200 anys i que se celebra cada 28 de desembre.

"Els enfarinats", abillats amb vestimentes estrafolàries i amb el rostre completament empastifat, s'han apoderat simbòlicament d'aquesta localitat productora de joguines coincidint amb la festivitat dels Sants Innocents i han recaptat "imposts" que es destinaran a causes benèfiques.

El "nou govern" la laxitud de la celebració i ha establit "la dictadura" de l'absurd: "Durant tota la jornada no es pot caminar per la vorera o per la calçada, ni tampoc pel sol, ni per l'ombra", han manifestat els nous "mandataris" amb gest altiu.

Un dels personatges que més ha captat l'atenció en aquesta edició ha estat un veí disfressat del president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, i amb la cara pintada amb una estelada.

540x306 Un moment de la festa dels enfarinats d'Ibi. / MANUEL LORENZO / EFE Un moment de la festa dels enfarinats d'Ibi. / MANUEL LORENZO / EFE

En total, a la festa d'avui s'han utilitzat 2.000 quilos de farina, 800 dotzenes d'ous i nombrosos coets i petards que han estat la "munició" durant la "cruenta batalla" desencadenada a la plaça de l'Església, on "els enfarinats" s'han enfrontat als seus opositors en un ambient carnavalesc i burleta.