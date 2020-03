Cues a les sortides de València tot i la restricció del trànsit per l'estat d'alarma

Centenars de conductors han estat retinguts aquest divendres per efectius de la Policia Nacional a les principals sortides de la ciutat de València, on s'han registrat algunes cues. Les actuacions dels cossos de seguretat tenien l'objectiu de comprovar el motiu dels desplaçaments. Si, tal com sospitaven els comandaments policials, tenien el seu origen en el fet que molts ciutadans pretenien abandonar la ciutat per dirigir-se a les seves residències de costa o muntanya per passar-hi el cap de setmana.

Tots a una veu. Quina vergonya. pic.twitter.com/7rkW9HYP0h — Rafa Xambó (@RafaXambo) March 20, 2020

Els conductors que no han pogut demostrar que el seu desplaçament estava legalment motivat han sigut sancionats per contravenir l'estat d'alarma que restringeix els desplaçaments als trasllats imprescindibles, com l'anada i la tornada de la feina, la compra d'aliments, l'assistència a un centre hospitalari o l'ajut a persones dependents.

Els punts on més retencions s'han registrat han sigut la sortida sud de València, que connecta la ciutat amb les denominades comarques centrals; la CV-500, que uneix la ciutat amb els municipis costaners més pròxims, i l'autovia CV-35, que enllaça amb les localitats d'interior.

Les imatges i vídeos de les cues a les sortides de València han generat nombroses crítiques a les xarxes socials, especialment després de la polèmica generada la setmana passada per l'arribada de ciutadans de la Comunitat de Madrid a les comunitats autònomes del Mediterrani, comportament que moltes persones van qualificar d'"insolidari", ja que facilitava l'expansió del coronavirus.

Cal recordar que saltar-se el confinament per anar a passar el cap de setmana a una segona residència serà castigat de manera contundent: les multes oscil·laran entre els 600 i els 30.000 euros en funció de la gravetat.