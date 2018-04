Centenars de valencians reclamen "la llibertat dels presos polítics" i el retorn dels dirigents catalans exiliats

Centenars de persones s'han concentrat aquest migdia a València en "solidaritat" amb Catalunya i per demanar la llibertat de Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural; Jordi Sànchez president de l'Assemblea Nacional Catalana; Carme Forcadell, expresidenta del Parlament de Catalunya; Oriol Junqueras, vicepresident del govern català; i els consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn i Dolors Bassa i per reclamar el retorn dels dirigents catalans exiliats. La protesta ha tingut lloc quan es compleix mig any de l'empresonament de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez i coincidint amb la manifestació convocada per l'Espai Democràcia i Convivència a Barcelona.

Abillats amb mocadors i llaços grocs, els ciutadans han mostrat pancartes amb lemes com "País Valencià amb Catalunya i per la llibertat" o "Les valencianes som republicanes" i han mostrat la seva solidaritat guardant 10 minuts de silenci que han trencat amb crits de "llibertat, presos polítics". Els manifestants han denunciat la "degradació democràtica sense precedents des de la mort de Franco", la "vulneració" de drets i la "manca de separació de poders" que asseguren que es viu a l'estat espanyol.

L'esperit de la protesta l'ha resumit el portaveu de la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, Toni Infante, que ha assegurat que, tot i que a fora de Catalunya "el rebuig envers les pràctiques autoritàries de l'Estat encara no és transversal, tenim indicis que l'oposició a les polítiques del govern espanyol està creixent. Un exemple són aquestes concentracions a València que cada cop acullen a més persones", i que al País Valencià s'han celebrat des dels primers escorcolls i detencions dutes a terme per l'executiu de Mariano Rajoy per evitar la celebració del referèndum de l'1-0.

"L'aplicació per part del govern espanyol de l'article 155 suposa la posada en marxa d'una dictadura encoberta davant la qual desitgem manifestar la nostra fermesa en la defensa de la llibertat i la democràcia, així com subratllar que Catalunya no està sola", ha assegurat Infante.

L'acte ha conclòs amb crits en favor del "País Valencià" i dels "Països Catalans", amb un record a Guillem Agulló, militant independentista assassinat ara fa 25 anys per seguidors d'un grup d'extrema dreta i amb la interpretació de 'l'Estaca' i la 'Muixeranga'.