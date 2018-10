La Comissió Nou d'Octubre exigeix a la delegació del govern que separi les manifestacions per evitar agressions

La Comissió Nou d'Octubre ha assegurat que si la delegació de govern espanyol "no separa físicament i temporalment els grupuscles violents" durant la celebració de la diada del País Valencià, l'executiu estatal "serà responsable de les possibles agressions de la ultradreta que es puguin produir".

Des de la plataforma que agrupa els partits, sindicats i entitats progressistes del País Valencià han lamentat que l'executiu mantingui el recorregut de les set manifestacions autoritzades, algunes d'elles protagonitzades per formacions d'extrema dreta com España 2000, i que no accepti la seva proposta de separar físicament els recorreguts, de manera que les convocatòries que parteixin de la plaça de Sant Agustí vagin en direccions oposades.

"Sigles fantasma" de la ultradreta

Des de la comissió sospiten que mobilitzacions com la de l'Associació Regne de València de Gais i Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals, una entitat que està en l'òrbita de l'ultradretà del Grup d'Acció Valencianista, i que fins aquest any no s'havia manifestat mai, puguin esdevenir un cavall de Troia dels grups violents. El motiu per creure-ho és que, a mb una hora i mi tja de diferència, totes entitats sortiran de la plaça de Sant Agustí de València i ho faran amb un recorregut molt semblant, ja que la primera conclou a la plaça Alfons el Magnànim i la segona a la plaça d'Amèrica. Per a la Comissió Nou d'Octubre aquestes "sigles fantasma" poden potencialment "reunir grupuscles marginals i violents".

Per a la plataforma valencianista cal diferenciar entitats amb "una importantíssima base social, una coneguda trajectòria pública i un reconegut compromís democràtic" d'aquelles que "responen a sigles sense base social, sense cap trajectòria ni activitat coneguda, i que, a més a més, han estat relacionades amb fets violents i comportaments antidemocràtics. La delegació ha de decidir fins a quin punt vol donar cobertura a sigles fantasma que juguen amb el sistema garantista de protecció del dret de manifestació per intentar pervertir-lo".

"Pretendre solucionar el potencial conflicte amb un desplegament inusualment nombrós de policia ja és, de partida, renunciar a mesures de prevenció efectives, perquè la intervenció policial ha de ser, a parer nostre, l’últim recurs, i quan s'hi arriba és perquè la situació ja no s'ha sabut o pogut controlar", han lamentat des de la Comissió Nou d'Octubre, que intengren, entre d'altres, Compromís, Podem, EUPV, ERPV, CCOO, la Intersindical, Acció Cultural del País Valencià i Escola Valenciana.

"Ja no es poden canviar"

Des de la delegació del govern han destacat que la petició de la plataforma no es pot atendre perquè les manifestacions ja estan autoritzades i comunicades oficialment als seus convocants, i que tan sols poden ser aquestes entitats les que facin una petició de canvi. Un requeriment que sí que ha formalitzat la coordinadora València Antitaurina, que ha traslladat la seva mobilització de la tarda al matí.