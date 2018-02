Compromís rebutja negociar el seu suport als pressupostos generals de l'Estat a canvi de més inversions i finançament

Compromís ha tornat a tancar la porta a votar a favor dels pressupostos generals de l'Estat del 2018 i ha acusat al Partit Popular de fer "xantatge" amb la negociació dels comptes. Des de la coalició però, han evitat acusar el president de la Confederació Empresarial Valenciana, Salvador Navarro, de realitzar el mateix "xantatge" que els conservadors, tot i que ahir Navarro va reclamar als partits valencians que negociïn més inversions i un millor finançament per al País Valencià, i que a canvi, votin a favor dels pressupostos generals.

En el mateix sentit es va expressar ara fa unes setmanes la portaveu del govern valencià, Mónica Oltra, en resposta a una carta enviada per l'executiu espanyol on el ministeri justificava una retallada de 353 milions en el finançament compromès per al País Valencià per al 2018 "en vista de l'actual situació de pròrroga del pressupost del 2017".



Des de la coalició, i mitjançant la seva coportaveu, Àgueda Micó, han assegurat avui que el suport de la formació valencianista als comptes només es produiria si el Partit Popular "realitza un canvi de paradigma absolut" i presenta "uns pressupostos amb un vertader interès per fer justícia, per acabar amb la manca d'inversions i per rescabalar-nos de l'infranfinançament". Un escenari que des de Compromís descarten ja que al PP "pactar amb Compromís li resulta massa car pel que demanem. Per això prefereixen el PNB. Nosaltres no anem a donar suport a un govern que vol rescatar bancs i no persones", ha sentenciat Micó.

Els dirigents de la coalició, que aquest matí han realitzat una conferència de premsa per denunciar la manca d'inversions de l'Estat al País Valencià, i on han participat els portaveus al parlament valencià i espanyol, Fran Ferri i Joan Baldoví, han reclamat que enlloc de pressionar Compromís, "el focus se situï sobre els diputats valencians del Partit Popular i Ciutadans". "El mercadeig em sembla repugnant", ha conclòs Baldoví, que també ha reclamat "no vincular el debat sobre les inversions als pressupostos amb la reforma del model del finançament".