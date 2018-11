Condemnats a dos anys i mig de presó l'exdirector de la CAM i a nou mesos l'expresident pel cobrament de dietes

La secció desena de l'Audiència d'Alacant ha condemnat a nou mesos de presó l'expresident de la CAM Modesto Crespo i a dos anys i mig l'exdirector de la caixa alacantina Roberto López Abad per un delicte d'apropiació indeguda pel cobrament, per part de Crespo, de 600.000 euros en dietes.

L'expresident, que va admetre els fets en el judici, haurà de fer front a una multa de 9.000 euros, mentre que López Abad, que es va declarar innocent, n'haurà de pagar una de 48.000. A més, Crespo haurà d'indemnitzar el Banc Sabadell amb 600.000 euros en concepte de responsabilitat civil.

També s'ha condemnat l'exvicepresident de la CAM Antonio Gil-Terrón a un any i mig de presó i quatre encausats més a un any i mig de presó i a 210.000 euros de multa per apropiació indeguda. Per contra, la sala ha absolt 15 acusats, entre els quals hi ha el també exvicepresident Armando Sala i l'empresari Jesús Navarro.

En el judici, que va començar el 14 de maig, l'expresident de la CAM Modesto Crespo es va declarar culpable dels delictes d'apropiació indeguda agreujada i administració deslleial pel cobrament de dietes de 600.000 euros en dues quotes. Per la seva banda, Roberto López Abad i la resta dels encausats es van declarar innocents.

Dietes extraordinàries

Segons l'escrit d'acusació, tant Modesto Crespo com l'exdirector Roberto López Abad haurien ideat un pla per "burlar" els estatuts de la CAM i el caràcter honorífic i gratuït de la presidència, i haurien permès que Crespo cobrés dietes extraordinàries. Amb aquesta intenció, l'excap de l'entitat financera va ser nomenat president del consell d'administració d'una societat participada al 100% per la CAM. Aquesta circumstància li permetia cobrar 300.000 euros anuals. El seu nomenament i la seva retribució van ser aprovats pel consell d'administració de l'entitat el 2009.