Correa assenyala al número dos del PP valencià com al responsable del finançament il·legal del partit

El presumpte líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha assegurat avui que l'exsecretari general del PP valencià, Ricardo Costa, va obligar a les seves societats a facturar irregularment treballs de les campanyes electorals de 2007 i 2008 a altres empreses si volien cobrar.

"El PP va tenir la iniciativa: 'Si voleu cobrar heu de fer-ho d'aquests empresaris'. Imagino que a ells també els dirien que si no ho feien així tindrien menys adjudicacions d'obra", ha dit Correa durant la seva declaració com a acusat en el judici a la trama valenciana de la xarxa Gürtel que des d'ahir se celebra a l'Audiència Nacional i en què està acusada l'excúpula del partit a nivell autonòmic.

Concretament, l'exlíder de la trama ha apuntat a Ricardo Costa, també acusat en el judici, com el que va donar l'ordre al seu segon, Pablo Crespo, de facturar a altres empresaris serveis que la filial de xarxa corrupta a València, Orange Market, havien prestat al PP.

"Aquest treball pel qual hem emès aquestes factures no era per a ells (els empresaris), sinó per al Partit Popular. Com ells no ens pagaven ens van dir: 'factureu-ho a aquests empresaris'", ha afirmat Correa. L'excap de la Gürtel també ha defensat que totes aquestes factures eren per "serveis prestats" i que no hi ha cap per "algun treball que no s'hagi realitzat".

Segons la Fiscalia Anticorrupció, el PP del País Valencià es va finançar d'aquesta manera perquè no quedés constància que excedien "la quantia màxima admesa de despesa electoral prevista legalment", com segons el ministeri públic van fer durant les campanyes de 2007 i 2008.

Correa també ha afirmat que no coneix cap membre del PP valencià, ni Costa ni l'expresident de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, als que assegura que ha vist "una vegada o dos". "No tenia relació amb gent del PP a València, però a Madrid l'he tingut tota", ha assegurat.

Segons el seu relat, Orange Market es va crear perquè quan la seva xarxa d'empreses va deixar de treballar per al PP a nivell estatal, Camps, aprofitant que coneixia Álvaro Pérez "El Bigotes", els va proposar fer-ho al País Valencià.

Francisco Correa ha assenyalat l'exvicepresident de Repsol i també acusat, Ramón Blanco Balín, com el gestor de les seves empreses i ha assegurat que va ser l'empresari Alejandro Agag qui el va posar en contacte amb ell, presentant-lo com "una persona solvent en el tema societari".

L'excap de la Gürtel ha tornat a admetre que portava una comptabilitat paral·lela, una "caixa B" que administrava José Luis Izquierdo -considerat el comptable de la xarxa- sota la seva supervisió: "Qui manejava la caixa B era jo i qui donava instruccions de la caixa B era jo".

El PP no hauria declarat 2 milions d'euros

Per la seva banda els nou empresaris acusats en aquest judici han confessat en la sessió d'avui, en virtut a un acord amb la fiscalia per evitar la presó, que van pagar poc més de 1,2 milions d'euros per finançar il·legalment el PP a les campanyes electorals de 2007 i 2008.

El ministeri fiscal creu que el muntant total que el PP valencià no va declarar per serveis de publicitat en campanya contractats a la trama Gürtel ascendeix a més de 1,1 milions d'euros en les eleccions autonòmiques de 2007; a 78.878 en les municipals del mateix any; i a 801.810 en les generals de 2008. En total, poc més de 2 milions d'euros.

A canvi de la seva confessió, la fiscal Miriam Segura ha sol·licitat per als empresaris penes de presó inferiors a 2 anys -pel que no entrarien a la presó- substituïbles per multes que oscil·len entre 45.000 i 63.000 euros, a banda d'altres multes en concepte de responsabilitat civil.