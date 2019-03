Demòcrates Valencians renuncia a concórrer a les autonòmiques i estatals del 28 d'abril

El partit polític Demòcrates Valencians ha optat per no concórrer a les pròximes eleccions estatals i autonòmiques del 28 d’abril. Així ho ha anunciat en un comunicat la formació "centrista i valencianista", que ha justificat la decisió perquè "l’avançament electoral decidit pel president Puig ha fet que no s’haja pogut culminar l’aliança amb la Coalició de Centre Democràtic" i perquè "la renúncia a rebaixar el llistó electoral del 5% per accedir a les Corts Valencianes complica més encara la participació democràtica".

El comunicat de Demòcrates Valencians ha situat l'objectiu de la formació en les eleccions autonòmiques del 2023, els comicis que han de permetre la consolidació del projecte "moderat i de trellat" del partit per configurar una opció de "valencianisme constructiu".

Des de Demòcrates Valencians han subratllat que el seu objectiu ara és concórrer "amb les màximes garanties possibles a les eleccions municipals i europees del 26 de maig", una fita per a la qual la formació confia presentar un centenar de candidatures municipals, entre les quals la més destacada és la de l'exmembre del Bloc Nacionalista Valencià i candidat a l'alcaldia de Castelló, Roger Mira.

Valencianisme liberal

Demòcrates Valencians va nàixer l'any 2013 i suposa un nou intent en la construcció d'una formació valenciana que sedueixi els ciutadans que desitgin votar una formació valencianista, però des d'opcions liberals o conservadores, com ho puguin ser el PNB al País Basc, o el PDECat a Catalunya, un espectre electoral que al País Valencià és orfe després que el Bloc Nacionalista Valencià optés per formar part de Compromís i consolidar el seu gir progressista.