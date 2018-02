Els exalcaldes d'Alacant Díaz Alperi i Castedo seran jutjats per presumptes irregularitats en el PGOU

Els exalcaldes d'Alacant del Partit Popular Luis Díaz Alperi i Sonia Castedo s'asseuran a la banqueta dels acusats per les presumptes irregularitats en les adjudicacions vinculades al Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) de la ciutat. Al costat dels dos exdirigents del PP, també seran jutjats per suborn, tràfic d'influències, revelació i aprofitament d'informació privilegiada i corrupció d'autoritats o funcionaris públics l'empresari Enrique Ortiz i sis persones més.

La Fiscalia Anticorrupció sol·licita penes que sumen 10 anys de presó per a Díaz Alperi i Sonia Castedo i inhabilitació per a càrrec públic durant 29 anys i 24 respectivament. Per la seva banda, per a l'empresari Enrique Ortiz, reclama vuit anys de presó i 10 anys d'inhabilitació.

A més de les penes privatives de llibertat, la fiscalia demana multes que ascendeixen a 86 milions d'euros per a Enrique Ortiz; 63 milions per a Luis Díaz Alperi i 126 milions per a Sonia Castedo en considerar-la responsable del delicte continuat de tràfic d'influències i prevaricació.