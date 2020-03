El 13% dels ERTO presentats al País Valencià corresponen a la indústria

El 13% dels 24.272 ERTO presentats fins aquest dimecres al País Valencià corresponen a la indústria, en un percentatge que no deixa de créixer i que evidencia que, a diferència de la setmana passada, les conseqüències de la crisi generada per l'expansió del coronavirus estan estenent-se cada cop més i ja no es limiten al sector serveis.

Les dades les ha facilitat a l'ARA la conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i assenyalen com, mentre dissabte passat els ERTO corresponien en un 93,6% al sector serveis –dins del qual l'hostaleria i el comerç eren els més nombrosos–, cinc dies més tard aquest percentatge s'ha reduït al 83%. Per contra, la indústria ha passat del 4% al 13%. Més estables s'han mantingut la construcció –que només suposa un 3% dels ERTO presentats, mentre dissabte acumulava una quota del 2,2%– i l'agricultura –que ha passat del 0,2% a l'1%.

Influenciada per la creixent paralització de la indústria, durant els últimes dies també s'ha produït un notable increment dels treballadors afectats pels expedients de regulació temporal d'ocupació, que ja s'eleven a 145.803. Una xifra molt destaca si tenim en compte que l'1 de març el nombre total dels desocupats al País Valencià era de 366.262 ciutadans.

Ajudes als autònoms de fins a 1.500 euros

Per intentar reduir l'impacte d'aquesta situació, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciat aquest matí que el consell prepara una línia d'ajudes per als treballadors autònoms complementària a la implantada pel govern espanyol. La iniciativa suposarà la concessió de 1.500 euros als autònoms que hagin patit el cessament total de la seva activitat i de 750 per als que l'hagin vist reduïda un 75%. La mesura serà aprovada aquest divendres pel ple del consell en una iniciativa que tindrà un pressupost de 57 milions d'euros.

L'ajuda als autònoms de fins a 1.500 euros se sumarà a l'aprovada la setmana passada per l'Institut Valencià de Finances per crear una línia de crèdit de 40 milions per millorar la solvència de les empreses afectades per la crisi del coronavirus i facilitar que les companyies puguin sol·licitar préstecs als bancs amb l'aval del 50% de l'executiu espanyol.