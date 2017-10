Una manifestació a València cridarà aquest dissabte contra el feixisme i per les llibertats

Podem, Esquerra Unida, Arran, Endavant, Intersindical Valenciana, CGT, CNT, COS i Escola Valenciana són algunes de les organitzacions que donen suport a la manifestació que l'esquerra i el valencianisme polític han convocat per a aquest dissabte a València sota el lema 'Contra el feixisme i per les llibertats'.

La protesta pretén donar una "resposta massiva, unitària, plural i transversal a les agressions feixistes, masclistes i xenòfobes patides el passat Nou d'Octubre", Diada del País Valencià, i que les entitats convocants de la manifestació consideren que té el seu origen en la situació política que es viu a Catalunya, que "ha sigut el detonant i l'excusa per activar el mecanisme de l'odi al diferent".

Des de les entitats organitzadores de la protesta s'ha elaborat un manifest on es denuncia "l'alarmant impunitat amb la qual es va insultar, vexar, amenaçar i agredir totes les persones que ens trobàvem a Sant Agustí o en altres punts de la manifestació del dia 9".

Cartell de la manifestació 'Contra el feixisme i per les llibertats'.

"Complicitat de l'Estat"

El text remarca que aquesta impunitat "necessita la complicitat d'un Estat i dels seus cossos policials, així com de determinats mitjans de comunicació. Els uns assenyalen i els altres actuen. Aprofitant el context polític generat arran de la situació a Catalunya, l'anticatalanisme va ser detonant i excusa per activar el mecanisme de l'odi. Odi al diferent”.

"No a la indiferència davant el feixisme"

"Els fets del Nou d'Octubre no són només un atac contra els ciutadans que es van manifestar, sinó contra totes aquelles persones que entenem que tenim dret a viure la vida amb llibertat. Perquè ahir vam ser nosaltres i demà pots ser tu. Per això, la indiferència no pot ser mai la resposta contra el feixisme. Perquè amb la indiferència el feixisme creix, es normalitza i s'organitza", asseguren les entitats convocants.