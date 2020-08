Èxit d'acollida de 'La mort de Guillem' en la seva estrena al Festival de Màlaga

Amb crits del públic repetint la ja famosa consigna de l'independentisme "Guillem Agulló, ni oblit ni perdó". Així es va cloure l'estrena a la 23a edició del Festival de Màlaga de la pel·lícula La mort de Guillem, el film que narra l'assassinat del jove antifeixista valencià Guillem Agulló l'11 d'abril del 1993.

La bona acollida es va corroborar amb l'exhauriment de les entrades, circumstància que ha propiciat la programació aquest dimarts d'una segona projecció, que no estava prevista inicialment. L'equip de la pel·lícula, encapçalat pel seu director, Carlos Marques-Marcet, i els seus dos protagonistes, Pablo Molinero (pare de Guillem) i Glòria March (mare), van viure els aplaudiments i crits del públic "amb una gran emoció", especialment perquè els assistents eren en la seva gran majoria ciutadans andalusos, poc coneixedors del simbolisme que acompanya la figura de Guillem Agulló i sense vincles amb les problemàtiques identitàries del País Valencià.

La pel·lícula participa al certamen fora de concurs després que el film s'hi incorporés arran de l'ajornament de la seva estrena a la primavera pel coronavirus . A aquest factor se suma que es tracta d'una producció concebuda per a televisió i no per a grans sales de cinema, conseqüència, entre d'altres, de les seves restriccions pressupostàries.

Sense data per a l'estrena a televisió

Encara no es disposa de data per a l'estrena aquesta tardor de la pel·lícula a À Punt i TV3, els dos canals que han cofinançat el projecte juntament amb l'Institut Valencià de Cultura i l'Institut del Cinema Català. A les dues cadenes podria sumar-s'hi IB3, que està negociant aquesta possibilitat. Segons ha pogut saber l'ARA, una de les opcions que s'estudien per a l'emissió del film és la seva programació al voltant del Nou d'Octubre, diada del País Valencià, que seria una tria que afegiria simbolisme a la difusió de la pel·lícula. Pel que fa als cinemes, la seva programació encara no és segura fruit de les restriccions imposades per la pandèmia. Amb tot, si es produeix, seria a petita escala, en consonància amb el pressupost del film.

Premi a Carlos Marques-Marcet

Aprofitant la projecció de La mort de Guillem, la 23a edició del Festival de Màlaga ha premiat el director del film, el català Carlos Marques-Marcet. El cineasta ha rebut el guardó Talent Màlaga en reconeixement a la seva breu però exitosa trajectòria. Marques-Marcet és autor, entre altres, de 10.000 km i 13 dies d'octubre.