Anticorrupció sol·licita imputar Francisco Camps per prevaricació i frau en els contractes amb la Gürtel

La Fiscalia Anticorrupció ha sol·licitat al jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata imputar l'expresident de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, per prevaricació i frau després de les revelacions fetes per l'excap de la Gürtel Francisco Correa, el seu número dos Pablo Crespo, la seva mà dreta al País Valencià, Álvaro Pérez, i l'ex secretari general dels populars valencians, Ricardo Costa, durant el judici pel finançament irregular dels conservadors, en el qual tots quatre van apuntar directament a l'excap del Consell.

Durant la seva declaració, que es va fer el 24 de gener passat, Ricardo Costa va responsabilitzar Camps "de contractar Orange Market", i va explicar que els actes dels conservadors valencians durant les campanyes electorals del 2007 i 2008 es pagaven "mitjançant aportacions en efectiu d'empresaris que tenien adjudicacions" amb l'administració. "Sí, és cert: el PP es finançava amb diner negre", va sentenciar l'exnúmero dos dels populars.

Costa també va afirmar que en aquella campanya les decisions corresponien al president del Partit Popular del País Valencià, si bé tenia un equip en què hi havia, entre d'altres, l'exvicepresident del Consell, Vicente Rambla. "La decisió de contractar Orange Market la va prendre el mateix Camps, i a mi me la va comunicar Álvaro Pérez", va dir l'exdirigent del PP.

El ministeri fiscal també vol imputar Costa, Correa i Pérez

Anticorrupció també ha demanat la imputació d'una desena de persones que haurien participat en l'adjudicació dels contractes de l'administració valenciana a l'empresa Orange Market, com ara Ricardo Costa i l'ex directora general de Promoció Institucional de la Generalitat, Dora Ibars. A més, el ministeri fiscal també ha sol·licitat imputar Francisco Correa i Álvaro Pérez.

L'escrit presentat avui per Anticorrupció és la primera diligència que se sol·licita en el marc de la peça 5 del cas Gürtel, reoberta recentment per ordre de la sala penal de l'Audiència Nacional i de la qual s'ha tornat a fer càrrec el titular del jutjat central d'instrucció número 5.

Contractacions públiques a canvi de serveis al partit

Amb la reobertura del cas, els magistrats de l'Audiència Nacional van estimar la sol·licitud de la Fiscalia Anticorrupció d'investigar les eventuals indicacions que podria haver rebut la directora general de Promoció Institucional de la Generalitat Valenciana, Dora Ibars, per adjudicar determinats contractes a Orange Market. La sala va subratllar que de les declaracions de Costa, Correa, Crespo i Álvaro Pérez "es podria desprendre que la contractació directa d'Orange Market per part de l'administració valenciana era per decisió de les primeres autoritats, i que la realització i el muntatge de l'estand de grans esdeveniments del País Valencià a Fitur 2009 podria ser una manera de retribuir aquesta societat per feines realitzades realment per al Partit Popular valencià".

El tribunal va afegir que ara intentava esbrinar si Dora Ibars era qui va prendre les decisions finals o bé si "aquesta decisió va ser adoptada per altres autoritats superiors jeràrquicament a l'acusada, a les quals es van referir els acusats en el judici [en referència a Francisco Camps]".