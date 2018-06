S'escapen 28 menors arribats amb l''Aquarius' i són localitzats al cap de poques hores a Alacant

Un total de 28 menors subsaharians, procedents del vaixell 'Aquarius', s'han escapat aquesta matinada de la residència d'Alacant on estan acollits. Poc més de la meitat, 16, ja han sigut localitzats i retornats al centre poques hores després. Els 14 restants ja han tornat també a les instal·lacions de l'administració valenciana, que va necessitar més temps per localitzar-los.

La vicepresidenta del govern valencià, Mónica Oltra, ha relativitzat la importància dels fets i ha assegurat que els menors ja estan "en lloc segur" després d'"anar-se'n de festa" com qualsevol adolescent. Amb tot, la també portaveu del Consell ha avançat que els menors rebran "una bona reprimenda", perquè entenguin que estan tutelats i han de complir unes normes de comportament.

"Són adolescents que venen amb poques pautes de criança perquè han passat el que no som capaços d'imaginar, i ara ens trobem en un procés educatiu que necessita temps", ha afegit Oltra, que ha insistit que la funció del centre que acull els menors és "protegir-los, no tancar-los ni privar-los de llibertat".

Possibles víctimes de xarxes de pederàstia

La vicepresidenta del govern valencià ha alertat els mitjans de comunicació que la difusió d'informacions sobre la fugida dels menors pot "posar-los a l'ull" de pederastes o trames organitzades que estan alerta de les notícies. Per això ha afirmat que publicar el lloc i fins tot el municipi on s'allotgen aquests nens "que no han tornat a l'hora que tocava" els posa en perill i dificulta la tasca de protecció de la policia.

Dispositiu de recerca

Segons han informat a Efe fonts policials, els menors, tots a punt de fer 18 anys, no van tornar a la residència dependent de la Generalitat Valenciana on s'estaven des de diumenge passat, i es va establir un dispositiu de recerca. Alguns van ser trobats a la ciutat d'Alacant i d'altres en zones pròximes, com un grup de quatre nois detectats per la Guàrdia Civil al camí de la Parra, al Campello (Alacantí). L'institut armat també va trobar un altre menor de l''Aquarius' caminant al costat de l'autovia A-70, a l'altura del quilòmetre vuit, al barri alacantí de Villafranqueza.