La Guàrdia Civil tem el pitjor desenllaç en el cas de la noia desapareguda al País Valencià

Vint dies després que es trobi en parador desconegut, la resolució del cas de Marta Calvo, la jove desapareguda el 7 de novembre a la petita localitat de Manuel (Ribera Alta), podria tenir el pitjor dels desenllaços possible. Així ho creu la Guàrdia Civil, segons ha confirmat aquest dimecres el delegat del govern espanyol al País Valencià, Juan Carlos Fulgencio, que ha advertit que el final pot ser "dur".

El rastre de la jove de 25 anys es va perdre a la casa d'un home de 35, d'origen colombià i amb antecedents policials a Itàlia, segons el programa Espejo público d'Antena 3, amb qui Calvo va quedar mitjançant internet. La ubicació de la desapareguda es coneix gràcies al fet que la noia la va enviar a la seva mare a través d'un missatge de WhatsApp, en la que ha sigut la seva última connexió a l'aplicació de missatgeria.

Aquest dimecres una vintena d'agents de la Guàrdia Civil han acordonat el carrer de l'habitatge on residia de lloguer l'home, també en parador desconegut i a hores d'ara el principal sospitós del cas. La casa, que està sent inspeccionada en busca d'algun rastre de la jove, està ubicada en un carrer petit situat als afores de la localitat. També s'està analitzant el cotxe del sospitós, que, segons ha confirmat Juan Carlos Fulgencio, l'home va intentar desballestar. Una acció que el delegat del govern espanyol ha reconegut que apunta a "un escenari de resultat dur".

Ara la Guàrdia Civil ha centrat la recerca de la jove als voltants de Manuel, sobretot als pous i els avencs existents a la zona, especialment en un turó annex a la població. "La prioritat de les forces i els cossos de seguretat de l'Estat és tractar de localitzar a la víctima; tant de bo aquesta persona estigués viva. Per tant, insisteixo: no descartem cap dels escenaris, però no hi ha més avenços en la investigació", ha afirmat Fulgencio, que s'ha mostrat esperançat en la idea que el sospitós pugui ser detingut "en les pròximes hores o els pròxims dies".