Jorge Rodríguez, el president de la Diputació de València més jove de la història

El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, detingut per irregularitats en la contractació de directius a l'empresa pública Divalterra, i un dels símbols de la renovació del socialisme valencià, és llicenciat en ciències polítiques i de l'administració per la Universitat Miguel Hernández d'Elx (Baix Vinalopó) i ha cursat també estudis de medicina, segons figura en la seva biografia oficial.

Portaveu local del PSPV d'Ontinyent des del 2007, va arribar a l'alcaldia el 2011 amb el suport de Compromís i d'Esquerra Unida, un resultat que va ampliar quatre anys més tard quan va aconseguir la majoria absoluta, amb un 63% dels vots. També el 2015, i gràcies al batejat com a Pacte del Botànic entre PSPV, Compromís i Podem per formar govern a la Generalitat Valenciana –els tercers com a suport parlamentari–, va accedir a la presidència de la Diputació de València, governada des del 1995 pel Partit Popular de la mà d'Alfonso Rus, que va ser detingut el 2016 en el marc de la investigació del cas Imelsa, l'empresa pública ara batejada com a Divalterra. Així, el 14 de juliol d'aquest any Rodríguez es va convertir en el president de la corporació provincial més jove de la seva història.

En la seva presa de possessió, Rodríguez va dir que en la Diputació de València s'iniciava un temps de "consens" i de "diàleg", a més de destacar la necessitat de "girar full" davant els continus escàndols de corrupció que van afectar aquesta institució, però "sense oblidar per no tornar a cometre els mateixos errors".