Milers de valencians es manifesten per reclamar que el 28-A "no torne" un govern conservador

Entre 3.000 i 5.000 persones han participat avui a València en la tradicional manifestació que commemora la derrota de les tropes de l'arxiduc Carles d'Àustria a mans de l'exèrcit de Felip V el 25 d'abril de 1707. Les entitats presents a la marxa, que enguany s'ha avançat a causa de la convocatòria electoral a les Corts Valencianes, han cridat a la mobilització ciutadana a les urnes i han reclamat que, lluny de retrocedir en l'autogovern i la defensa de la llengua i la cultura pròpies, el País Valencià aposti per enfortir la seva identitat i assoleixi una autonomia política i financera més gran.

Des d'Acció Cultural del País Valencià (ACPV), l'entitat que convoca la marxa, la consigna escollida ha estat 'Perquè no torne el passat, continuem avançant', una clara referència a la preocupació perquè un possible tripartit conservador conformat pel Partit Popular, Ciutadans i Vox frustri la repetició del govern de progrés iniciat ara fa quatre anys per PSPV i Compromís. "Existeix el risc que el votant progressista no siga conscient de la necessitat d'anar a votar i que es desmobilitze", ha destacat Toni Gisbert, secretari general d'ACPV, que ha situat aquest perill sobretot en " els ciutadans que van participar en el moviment del 15-M i que en bona mesura ha recollit Podem".

En la mateixa línia, Toni Infante, portaveu de la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, ha afirmat que el que preocupa al moviment sobiranista valencià "no és la dimensió de les forces d'extrema dreta, sinó la seva capacitat per influir i determinar el discurs de la resta de partits".

Més crític ha estat el president d'Esquerra Republicana del País Valencià, Josep Barberà, que, en referència al lema escollit per ACPV, ha defensat que "continuar avançant no és suficient i cal anar més enllà de triar entre el Partit Popular i el govern del Botànic [conformat per PSPV i Compromís, amb el suport parlamentari de Podem]". "El nostre objectiu és que el País Valencià faci un pas endavant real que canvie substancialment la situació en què es troba", ha afegit. Un desig que els republicans han deixat evident en el lema de la seva pancarta, 'Llibertat, Democràcia, República'.

Pancarta de la plataforma Solidaritat amb Catalunya, en Defensa de la Democràcia

Suport de l'ANC i l'Assemblea Sobiranista de Mallorca

Les entitats i partits valencians, entre els quals han destacat per la seva absència Compromís i el Bloc Nacionalista Valencià, han comptat amb el suport dels màxims dirigents de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i l'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM), que juntament amb la Plataforma pel Dret a Decidir s'han manifestat sota la pancarta que duia el lema ' Avancem en l'autodeterminació'. La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha compartit la necessitat expressada pels convocants de "revalidar" un govern de progrés al País Valencià. Paluzie ha afegit que també cal "avançar cap a l'autodeterminació", això sí, "cadascú al seu ritme". En la mateixa línia, Joan Planas, membre del secretariat de l'ASM, ha denunciat que el País Valencià i les Illes Balears "pateixen el mateix espoli i la mateixa persecució cultural i lingüística", per la qual cosa, ha dit, cal que treballin plegats.

Deures pendents

Precisament, sobre els reptes de futur del nou govern valencià, Toni Gisbert ha destacat "els que queden pendents de la legislatura que acaba, com recuperar el senyal de TV3, establir la competència lingüística per a l'accés a la funció pública i aconseguir la participació plena de la Generalitat Valenciana en l'Institut Ramon Llull". Uns deures als quals n'ha afegit de nous, com " l'aprovació d'una llei d'igualtat lingüística i la creació d'una conselleria de Cultura".