Anna Moner guanya el 30è Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira amb ‘La mirada de vidre'

La reconeguda escriptora de Vila-real (Plana Baixa) Anna Moner ha estat la guanyadora del 30è Premi de Novel·la Ciutat d'Alzira amb l'obra 'La mirada de vidre', que, ambientada en la Barcelona dels inicis del segle XX, aprofundeix en àmbits com l'ocultisme, les investigacions paracientífiques i les addiccions, en una obra "amerada d'atmosferes tèrboles i seductores que voregen l’abisme". Moner eixampla així un ja notable llistat de relats premiats com les novel·les 'Les mans de la deixebla' (Premi Enric Valor 2010) i 'El retorn de l’Hongarès' (Premi Alfons el Magnànim 2014), o l'obra 'Gabinet de curiositats' (Premi de la Crítica al millor assaig 2016).

El guardó es va lliurar ahir divendres a la nit a la capital de la Ribera Alta junt amb els de les altres categories, entre els quals destaca el d'assaig, que ha estat per a l'obra de la valenciana i professora d'anglès Lourdes Toledo, 'Amèrica endins', un treball que intenta explicar un país "incomprès i ple de contrasts com els Estats Units"; o el de poesia, concedit a l'alzirenya i llicenciada en belles arts Alba Fluixà per 'Galeria d’incerteses', en reconeixement a un recull de versos que narra "un recorregut vital i poètic protagonitzat per l’art i el color" i que intenta transmetre "un món on les paraules i les imatges es fusionen i estan constantment connectades".

El doctor en bioquímica d'Àvila David González va ser el guanyador del guardó de divulgació científica gràcies a la investigació 'Las moléculas de la vida' (presentat en castellà: "Analitza la bellesa i la complexitat del que és minúscul: els àtoms i les molècules. No debades, la complexitat de la vida al nostre planeta depèn d’aquests elements microscòpics, als quals, sovint, despullem de la seva importància".

Premi de Teatre per a Toni Cabré per 'Okupes particulars'

Durant la gala també es van lliurar els premis ja fets públics durant les últimes dues setmanes. Es tracta de Toni Cabré, Premi de Teatre Ciutat d’Alzira Palanca i Roca per 'Okupes particulars'; Vicent Dasí, Premi de Narrativa Juvenil amb 'Doc Doggie. Unitat de Medicina Estrambòtica'; Martín Piñol, Premi de Narrativa Infantil per 'Superbaguet', i Seta Gimeno, Premi Internacional d’Àlbum Il·lustrat amb 'Nina'.

Els guanyadors de les diverses modalitats van recollir el trofeu dissenyat per Manuel Boix en una gala conduïda per la periodista Maria Fuster a la qual van assistir vora 800 persones, entre les quals el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i el conseller d'Educació, Cultura i Esports, Vicent Marzà. Una altra nota destacada de la gala va ser el palmarès, per primera vegada paritari, i escollit entre prop de 250 originals entres les diferents categories.