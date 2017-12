Mor Juan Lladró, cofundador de la prestigiosa firma de porcellana valenciana

260x366 Façana de les instal·lacions de Lladró a la localitat valenciana d'Almàssera. / EUROPA PRESS Façana de les instal·lacions de Lladró a la localitat valenciana d'Almàssera. / EUROPA PRESS

L'empresari i ceramista valencià Juan Lladró, cofundador de la prestigiosa firma de porcellana decorativa, ha mort avui als 91 anys.

Juan Lladró va posar en marxa l'empresa al costat dels seus dos germans el 1953 a Almàssera (l'Horta Nord) i la va convertir en una referència de la ceràmica de luxe, amb centenars de delegacions comercials a tot el món. La firma ha obert filials als Estats Units, Canadà, Austràlia, Japó, Hong Kong, Singapur i països europeus com el Regne Unit, Alemanya, Bèlgica o Itàlia.

La companyia crea totes les seves figures a La Ciutat de la Porcellana, situada a Tavernes Blanques (l'Horta Nord). Les primeres instal·lacions es van inaugurar el 1969 i es van ampliar progressivament amb la implantació mundial de la signatura, fins a arribar als 100.000 metres quadrats que té en l'actualitat.

La firma, que compta aproximadament amb 700 treballadors, està actualment en mans del grup inversor PHI Industrial, que va comprar el passat mes de gener Sodeige, la matriu de la firma Lladró SA. El juny de l'any passat, l'empresa va aconseguir un acord amb els seus empleats per a establir un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) de 85 dies per a l'exercici 2016, així com l'avançament al 15 de juliol de la prejubilació de 40 treballadors.

En el moment de la venda, el 70% de les accions estava en mans de Juan i les seves tres filles (Àngeles, Mari Luz i Rosa); i el 30% restant, a parts iguals, entre els altres dos germans, José (i les seves dues filles) i Vicente (i els seus tres fills).