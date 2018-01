Mónica Oltra: "Si Arrimadas fos un home li estaria disputant el lideratge a Rivera"

La vicepresidenta del govern valencià, Mónica Oltra, ha assegurat avui que, "segurament", si la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, "fos un home, ja li estaria disputant el lideratge" al president del seu partit, Albert Rivera. Oltra ha fet aquestes declaracions durant una conferència al Fòrum Europa Tribuna Mediterrània, on ha admès que aquesta reflexió "segur que és polèmica", però ha afegit que li "dona igual", perquè és el que pensa.

La vicepresidenta valenciana també ha afirmat que el creixement que en aquests moments té Ciutadans a Espanya està provocat pel lideratge aconseguit per Inés Arrimadas. En aquest sentit, i preguntada sobre si es poden traslladar al País Valencià les enquestes sobre la intenció de vot a Ciutadans, Oltra ha defensat que els sondeigs estan molt lligats "al lideratge polític i als missatges que en aquesta campanya ha donat Arrimadas", pel que no creu que hi hagi una "translació automàtica".

"Carreró sense sortida" a Catalunya

Sobre el futur de Catalunya, Oltra ha definit la situació al Principat com "un carreró sense sortida" i ha reclamat "una acció política de maduresa que ni una banda ni l'altre han tingut".

La vicepresidenta valenciana ha insistit que Mariano Rajoy i el govern espanyol tenen un problema territorial que no només és Catalunya, "com s'ha vist en la protesta d'Extremadura pel tren, la de la Comunitat Valenciana pel finançament autonòmic o a Múrcia pel mur de l'AVE". "I Rajoy continua fumant purs i sense reaccionar", ha criticat la dirigent de Compromís.

"Anomalia democràtica"

La també portaveu del Consell ha assegurat que l'executiu del Partit Popular és "un problema per a Espanya", i ha destacat que els conservadors governen a l'Estat quan a Catalunya tenen quatre diputats, una situació que ha qualificat "d'anomalia democràtica a la qual cal posar un termini".

Oltra ha insistit que a Catalunya cal "diàleg, seure i tenir llums llargues", unes virtuts que la vicepresidenta ha afirmat que "no té el govern espanyol", per la qual cosa ha pronosticat que "el problema seguirà enquistat".