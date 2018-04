Ximo Puig compareixerà a les Corts davant les acusacions de presumpte finançament il·legal del PSPV i el Bloc

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, compareixerà a les Corts Valencianes per defensar l'honorabilitat del govern valencià i dels dos partits que el conformen davant les revelacions sobre el presumpte finançament il·legal del PSPV i del Bloc Nacionalista Valencià, formació majoritària de Compromís, el 2007. La intervenció de Puig es produirà quan el cap del Consell torni de la visita institucional que la setmana que ve farà a la Xina i el Japó. Així ho ha assegurat aquest migdia la portaveu del Consell, Mónica Oltra, que ha afirmat que, després de la estada asiàtica, "Puig es posarà a disposició de les Corts".

L'anunci de Puig arriba després de la publicació aquest divendres en la Cadena SER i el diari 'El Mundo' de la interlocutòria en què la titular del jutjat d'instrucció número 21 de València, Nieves Molina, assenyala que es podria tractar "d'uns fets de finançament irregular", gràcies al qual aquestes formacions haurien pogut superar el pressupost màxim en les eleccions municipals i autonòmiques del 2007. La interlocutòria de la magistrada també confirma que el nexe del cas és l'empresa de comunicació Crespo Gomar, que, segons els informes policials, podria haver facturat als dos partits serveis electorals que després haurien pagat diverses empreses mitjançant l'emissió de factures falses. La jutge també assenyala al seu escrit que va ser l'actual president del Partit Popular a la província d'Alacant, José Císcar, qui va aportar la documentació que va donar origen a la investigació.

El PP reclama que Puig suspengui el viatge

L'anunci del president valencià no ha satisfet el Partit Popular, que ha reclamat que Puig suspengui el seu viatge i acudeixi al Parlament valencià immediatament. "Ja estem cansats de la fugides de Puig per no donar compte d'aquells problemes que afecten la societat valenciana", ha assegurat el diputat popular Rubén Ibáñez en declaracions als mitjans de comunicació.

Oltra assegura que la jutge reconeix que no existeix una xarxa corrupta

Des del govern valencià, la seva portaveu, Mónica Oltra, ha assegurat aquest migdia que el Consell serà "coherent". "Tindrem la mateixa vara de mesurar per a tothom. Els paràmetres de decència han de ser iguals", ha defensat Oltra. La portaveu del govern valencià ha destacat que la magistrada de València s'ha inhibit en favor dels jutjats de Gandia (la Safor), Benidorm (Marina Baixa) i Madrid, cosa que, segons ella, vol dir que "no hi ha connexió" entre els diferents casos descoberts, i que, per tant, no hi ha una xarxa corrupta, sinó casos puntuals.

El PSPV afirma que l'auto "diu que no hi ha diner negre"

En el mateix sentit que Oltra, el vicesecretari general del PSPV i síndic a les Corts Valencianes, Manuel Mata, ha assegurat que l'auto "diu que no hi ha trama, que no hi ha finançament il·legal del PSPV i que no hi ha diner negre". Des del PSPV destaquen que la investigació cita factures de 79.663 euros el 2007 i 325.094 euros el 2008, xifra que asseguren que coincideix amb els comptes que consten al partit, i que l'Agència Tributària ha confirmat que estan pagadaes.

"Nosaltres donarem compte de tot el que tenim i de tot el que sabem i no ens tremolarà el pols si hem de prendre decisions contra qui hagi actuat irregularment, en el cas que així hagi estat així" ha assenyalat Mata, alhora que ha recordat que, "a dia d'avui ni la direcció del partit actual ni ningú pot assenyalar amb nom i cognoms ningú que hagi actuat irregularment".

El Bloc subratlla que la jutge "arxiva les actuacions" contra el seu partit

Des del Bloc Nacionalista Valencià, el president dels Corts, Enric Morera, ha defensat que la interlocutòria "arxiva les actuacions" contra el seu partit, un fet que ha qualificat de "bona notícia pel que fa a l'honorabilitat i el prestigi" dels valencianistes. El també president del Bloc ha assegurat que en política "no s'hi val tot, com ara estendre rumors, elaborar dossiers i tacar el bon nom d'una organització amb 20 anys d'existència i cap imputat".