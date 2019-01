El PP valencià presentarà mocions a tots els ajuntaments i una iniciativa a les Corts perquè s'apliqui el 155

El Partit Popular valencià presentarà mocions a tots els ajuntaments del País Valencià i una iniciativa a les Corts Valencianes perquè "es defensi sense fissures l'ordre constitucional" i es demani aplicar l'article 155 a Catalunya després que els executius català i espanyol han explicat que estudien crear una taula d'interlocució entre formacions i una altra entre governs.

Bonig ha fet aquest anunci abans d'assistir, al Palau de la Generalitat Valenciana, a l'acte de lliurament per part de la Fundación Profesor Manuel Broseta del premi Convivencia al rei Felip VI, on ha defensat que el monarca "representa la unitat de la nació espanyola, i aquesta unitat és la que garanteix la unitat de dret entre tots els espanyols, neixin on neixin".