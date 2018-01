El PSPV rebutja impedir que les empreses de la Gürtel accedeixin a contractes públics

El portaveu del PSPV, Jorge Rodríguez, ha rebutjat la petició de Podem d'excloure dels processos públics d'adjudicació les empreses dels responsables econòmics que han confessat haver realitzat pagaments a la trama Gürtel durant el judici que s'està celebrant a l'Audiència Nacional pel presumpte finançament del Partit Popular del País Valencià. El dirigent socialista ha assegurar que, si no existeix una sentència ferma, fer-ho suposaria incórrer en un delicte de prevaricació.

Així ho ha indicat Rodríguez en ser preguntat per la proposta de Podem de revisar els contractes públics per veure si hi ha vincles amb aquestes empreses. Des de la formació lila reclamen que “no es pot premiar la deshonestedat en les adjudicacions públiques”.

"Ens sorprèn la proposta de Podem, que parla d'una cosa que legalment no té justificació. Si estigués a les nostres mans ho faríem, però la llei de contractes estableix que les empreses tenen dret a concórrer a les adjudicacions sempre que no hi hagi una sentència ferma que els hi prohibeixi", ha subratllat el portaveu del PSPV.