Augmenten els contagis al País Valencià amb 672 positius i dues víctimes a residències

La conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha registrat 672 nous contagis en les últimes 24 hores. Aquest creixement suposa 170 positius més que ahir, quan es van notificar 502 casos. A més, la xifra de víctimes mortals reflecteix dues defuncions que corresponen a dos usuaris de residències de gent gran.

Segons les dades de Sanitat, la xifra total de positius des que va començar la pandèmia és de 28.550 persones. Mentrestant el nombre de persones que han mort creix fins a les 1.538. El departament que dirigeix Ana Barceló també ha informat de 33 nous brots detectats al País Valencià, quatre d'ells tenen una desena de persones contagiades.

Al seu torn, als hospitals valencians hi ha actualment 465 persones ingressades (+12), 71 de les quals a l'UCI (-1). Per contra, en les últimes 24 hores, 599 pacients han sigut donats d'alta i el nombre total de persones curades al País Valencià arriba a les 29.996. En aquests moments hi ha actius 5.826 casos, és a dir, un 15.59% del total de positius.

La situació a les residències de gent gran continua sent preocupant. A hores d'ara hi ha almenys un cas positiu en 52 geriàtrics del País Valencià, encara que la conselleria no concreta quants casos hi ha en cadascun. També s'han notificat positius en sis centres de persones amb diversitat funcional i en cinc centres de menors.

A banda de les dues defuncions, als geriàtrics hi ha 15 nous positius entre els residents i 8 entre els treballadors. Sanitat ha informat que actualment es troben sota vigilància activa de control sanitari set residències del País Valencià.

Investiguen una residència de Llíria

La Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha anunciat l'obertura d'una investigació a la residència DomusVi de Llíria (Camp de Túria), arran d'una denúncia d'una extreballadora que va gravar unes imatges d'ancians desatesos i en males condicions de vida.

Segons ha informat Europa Press, aquest centre ja té comunicada una sanció de 174.000 euros per unes inspeccions realitzades a les instal·lacions en què es van detectar "incompliments greus". Ara, amb les noves proves aportades, se'ls obrirà una altra investigació.