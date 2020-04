El País Valencià, gairebé a punt per a la desescalada després de 15 dies sense contagis en el 62% dels municipis

Durant les dues últimes setmanes no s'han detectat casos positius de coronavirus en 337 municipis del País Valencià, una xifra que representa el 62% del total. A més, durant els últims 12 dies el nombre total de persones curades s'ha duplicat.

Per al president valencià, Ximo Puig, que ahir diumenge va comparèixer després de reunir-se amb la resta de presidents autonòmics i el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, les dades permeten assegurar que en un termini de 10 o 15 dies el País Valencià "estarà en condicions de complir" amb els criteris fixats pel ministeri de Sanitat per a l'inici de la desescalada, ja que disposarà de capacitat suficient per a l'atenció primària i les unitats de cures intensives (UCI), a més de la detecció precoç de nous casos i el suport a les persones malaltes que hagin d'estar confinades als seus domicilis.

Des del Consell destaquen que el 55% de les persones infectades ja s'han curat i que de tots els casos diagnosticats, només 3 de cada 10 estan actius. A principis de mes eren 9 de cada 10. Pel que fa a les persones ingressades en hospitals i a les UCI, s'han reduït en dues setmanes a la meitat.

Ximo Puig també ha subratllat que la incidència en els últims 14 dies és de 26 casos per cada 100.000 habitants, una tercera part de la mitjana espanyola, i que només quatre de les 17 autonomies posseeixen una taxa més baixa que la del País Valencià. És per això que ha reclamat que el procés cap a la nova normalitat permeti una "singularització" adaptada als territoris, a més d'avançar cap a mesures de corresponsabilitat ciutadana. "Hem de confiar més en la ciutadania, perquè la societat ha demostrat la seua maduresa", ha afirmat Puig.

L'evolució positiva destacada ahir pel cap del Consell ha estat ratificada per les dades d'aquest dilluns, quan la xifra de contagis ha augmentat en 40 persones, l'increment més petit des del 17 de març. La dada eleva el nombre de positius a 11.424, 3.901 dels quals actius. Per la seva banda, la xifra de defuncions ha sigut de 4, la més reduïda des del 19 de març. Ja són 1.194 persones en total.

El Consell confia que aquest estiu es pugui anar a la platja

Segons Ximo Puig, la progressiva reducció de l'impacte de la pandèmia hauria de permetre estudiar mesures com l'ús de les platges. "Crec que es pot avançar per anar a les platges aquest estiu amb unes condicions determinades", ha afirmat aquest dilluns el president valencià, que ha explicat que el Consell treballa en un estudi per definir un model de seguretat per a les platges que eviti la propagació del coronavirus.

El cap de l'executiu autonòmic ha subratllat que, si es fa, la reobertura no es durà a terme de manera "generalitzada en un primer moment ni a tot el País Valencià al mateix temps". A més, ha afegit que el desig del Consell és que la ciutadania també es pugui desplaçar a les segones residències.