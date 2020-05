El Consell reclama que es revisi la decisió d'impedir que el País Valencià passi íntegrament a la fase 1

Ha estat una sorpresa, més encara després de les repetides mostres d'optimisme expressades durant els últims dies pel cap del Consell, Ximo Puig, i per la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, però el govern espanyol no ha acceptat la petició de l'executiu autonòmic i el País Valencià no passarà de manera íntegra a la fase 1 del pla de desescalada a partir del dilluns 11 de maig. Una decisió que ha molestat notablement el Consell que ha reclamat que es revisi.

No compartimos la decisión de @sanidadgob. Hemos justificado con criterios técnicos las condiciones para que toda la C. Valenciana debía pasar a Fase 1 para proteger a la sociedad valenciana. Pedimos que se estudie de nuevo nuestro plan para revisar cuanto antes la decisión. — Ximo Puig (@ximopuig) May 8, 2020

En concret, dels 24 departaments sanitaris –la unitat de desescalada reclamada insistentment pel govern valencià en lloc de la província i finalment acceptada per l'executiu espanyol–, només 10 àrees passaran a la fase 1. En queden fora les quatre grans ciutats del País Valencià: Alacant, Castelló, Elx i València, així com les seves comarques més pròximes.

Els departaments que sí que passaran a la fase 1 a partir de dilluns són els de Vinaròs, Requena, Xàtiva-Ontinyent, Gandia, Alcoi, Dénia, Marina Baixa, Elda, Oriola i Torrevella. Per contra, es mantenen en la fase 0 els de Castelló, la Plana, Sagunt, Llíria, Manises, els tres de València, la Ribera, els dos d'Alacant i els dos d'Elx.

Està previst que la consellera de Sanitat, Ana Barceló, comparegui aquest dissabte per oferir tots els detalls sobre la decisió del govern espanyol, feta pública aquest divendres al vespre.

El govern valencià reclama que el ministeri rectifiqui la decisió

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha assegurat aquest divendres que el govern valencià no comparteix "en absolut" que el País Valencià no passi íntegrament a la fase 1 del pla de desescalada, malgrat, afirma, complir tots "els criteris i les exigències" fixades pel ministeri de Sanitat.

En una declaració institucional enviada als mitjans de comunicació aquesta nit, Barceló ha criticat durament la decisió del govern espanyol al qual ha retret falta de transparència. "No l'entenem. Ens trobem en moltíssimes millors condicions que altres comunitats autònomes que sí que passaran íntegrament de la fase 0 a la 1 a partir del pròxim dilluns", ha emfatitzat la consellera. Per a l'executiu valencià, la decisió del ministeri de Sanitat no obeeix a "criteris objectius". És per això, que el cap del Consell, Ximo Puig, ha demanat que es torni "a estudiar el cas valencià" i es "revisi" el més prompte possible la decisió.