Presenten 10.000 firmes per reclamar la fi de la presó provisional d'Eduardo Zaplana

L'expresident de Noves Generacions del Partit Popular valencià, José Luis Bayo, ha lliurat aquest dijous al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) les firmes de 10.000 ciutadans que han donat suport a la sol·licitud de posada en llibertat "per raons humanitàries" de l'expresident de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana.

L'objectiu de la iniciativa és que el jutjat d'instrucció número 8 de València concedeixi la llibertat provisional a Zaplana mentre continua la investigació, declarada secreta, per la presumpta implicació de l'excap del Consell en una operació d'evasió de capitals aconseguits a canvi d'adjudicacions de contractes en l'administració valenciana.

Les signatures s'han recollit a través d' una campanya iniciada ara fa un mes per Bayo a la plataforma Change.org. La petició subratlla que Zaplana pateix una malaltia greu per la qual, des d'ara fa un mes, està ingressat a l'Hospital La Fe de València, i reclama que l'excap del Consell no torni a la presó.

Eduardo Zaplana hauria cobrat fins a 10 milions en comissions il·legals

Criteris contraposats

En la mateixa línia que Bayo, ahir dimecres 28 exministres de la UCD, el Partit Popular i el PSOE van firmar un manifest per demanar que es tingui en compte "els principis humanitaris" i el "perill de mort immediata" de Zaplana tal com asseguren els informes dels metges de l'Hospital La Fe on està ingressat l'excap del Consell.

Aquesta valoració de l'estat de salut de l'exdirigent del PP contradiu la que ha fet el metge forense, que és en la que es basa la magistrada del jutjat d'instrucció número 8 de València i que ha rebut el suport dels tres jutges de l'Audiència Provincial, que han coincidit en la necessitat de mantenir la presó provisional pel risc de fuga i de destrucció de proves.

Aquesta situació, i segons informacions publicades aquesta tarda per À Punt, podria variar un cop la fiscalia, que també dona suport a la permanència de Zaplana a la presó, obtingui resposta a les comissions rogatòries que ha sol·licitat per descobrir fons que l'expresident presumptament hauria evadit a l'estranger.