Processen un alt càrrec de la Generalitat Valenciana per la concessió d'unes ajudes al germà de Ximo Puig

El jutjat d'instrucció número 9 de València ha iniciat el processament del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Generalitat Valenciana, Rubén Trenzano, per un presumpte delicte de falsedat en document públic oficial a l'haver afirmat que unes subvencions atorgades a dues empreses vinculades a Francesc Xavier Puig, germà del cap del Consell, Ximo Puig, havien estat fiscalitzades, un procediment que no s’hauria produït fins dos anys després de la seva concessió.

Segons consta en la resolució, a la qual ha tingut accés l'agència Efe, Trenzano hauria pogut incórrer en aquest delicte l'abril del 2018 quan va remetre un document a la secretària general del Partit Popular del País Valencià, Eva Ortiz. En aquest informe, el director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme assegurava que el seu departament havia fiscalitzat les ajudes al foment del valencià concedides el 2015 i el 2016 a dues empreses vinculades a Puig.

La recepció d'aquest document va propiciar la denúncia d'Ortiz perquè va considerar que les manifestacions que contenia eren falses. Segons detalla el Partit Popular en aquesta querella, Francesc Xavier Puig hauria rebut al voltant de 600.000 euros en subvencions públiques des que el seu germà ocupa la presidència de la Generalitat. Aquestes ajudes, a parer del PP, "constitueixen una autèntica trama per aconseguir fons públics mitjançant despeses creuades, lloguers fraudulents i nòmines d'una gran família".

La declaració clau d'un cap de secció de la conselleria

Per processar Trenzano, el jutjat ha tingut en compte les declaracions d'un cap de secció de la conselleria d'Educació, Cultura i Esport que va afirmar que les ajudes del 2015 i el 2016 no es van analitzar com a conseqüència de la seva baixa per malaltia, per canvis en el procediment de tramitació de les subvencions i altres problemes tècnics.

Així mateix, el funcionari va declarar que els dos expedients vinculats a Puig no es van analitzar fins al 2018 "perquè no hi havia cap element que en fes dubtar, i no havien estat triats en el sorteig aleatori" que es du a terme per designar quines subvencions són auditades. Finalment, el 2018 sí que es van analitzar les ajudes i es va concloure que es van atorgar de forma legal.

La resolució del jutjat concedeix deu dies al ministeri fiscal i a les parts personades perquè sol·licitin l'obertura de judici oral i formulin escrit d'acusació o d'arxiu de la causa o, excepcionalment, la pràctica de diligències complementàries.