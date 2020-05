À Punt creix a l'abril i assoleix una quota de pantalla del 3,3%

La quota de pantalla d'À Punt va créixer un 3,2% a l'abril, quan el canal va assolir una audiència del 3,3%, el rècord des de l'inici de les seves emissions ara fa gairebé dos anys, i un 73% superior a la del mateix període del 2019. L'augment s'ha produït en un mes en què les cadenes autonòmiques de l'Estat han reduït la seva quota de pantalla 0,7 punts de mitjana.

L'increment del 3,2% suposa un alentiment respecte a l'augment del 68% assolit al març, quan À Punt es va beneficiar de la crescuda del consum televisiu provocat per la crisi sanitària del coronavirus i la necessitat d'informació de la ciutadania, que és precisament el contingut amb més audiència del canal. De fet, el programa més vist de la cadena és el telenotícies migdia, que té una audiència mitjana del 7,5% i que el dimarts 28 d'abril va assolir el minut d'or del mes amb 237.000 espectadors, un 12,9% de quota.

El contingut no informatiu més vist d'À Punt a l'abril va ser Celebrity school, el nou concurs del canal que ha finalitzat el seu primer mes d’emissió amb una quota del 4,2%. C iutats en aïllament, una altra de les novetats, també ha aconseguit col·locar-se entre les preferències dels espectadors amb un 3,3% de quota.

Lluny de l'audiència mitjana de la resta de canals autonòmics

Després d'un 2019 d'estancament, À Punt ja és la sisena televisió més vista pels valencians, que tenen en Telecinco, amb una quota del 14,3%, el seu canal preferit. La cadena ha crescut especialment en la franja del migdia, que ha assolit el 3,9% de quota de pantalla i ha empatat amb Cuatro.

A les portes del seu segon aniversari, circumstància que tindrà lloc el pròxim 10 de juny, À Punt es troba encara lluny de les audiències de la majoria de canals autonòmics, que tenen un seguiment de mitjana del 8,1%. Entre els pròxims objectius del canal destaca acostar-se a xifres de cadenes com ara IB3, amb un 5,3% de quota; Telemadrid, amb un 5,8%, o Canal Sur, amb un 6,9%. Més complex serà arribar fins a l'arrelament de què gaudeixen televisions més consolidades com ara TVG (9,2%), ETB (10,6%) o TV3 (14,5%).

Per abastar o no aquest objectiu serà clau el volum del pressupost de la radiotelevisió valenciana, que enguany és de 55 milions d'euros, i que amb dades del 2019 convertien la cadena en la segona autonòmica més barata de l’Estat, amb una despesa d’11,08 euros a l’any per ciutadà, per darrere de la madrilenya, amb 10,79 euros.