À Punt torna a créixer i tanca el setembre amb una audiència del 3%

À Punt va tancar el setembre amb un creixement de 0,5 punts, fins a assolir una quota de pantalla del 3%. Es tracta de l'augment més gran del canal després del registrat al març, quan, beneficiat per la gran demanda d’informació generada per l’inici de la pandèmia del coronavirus, la cadena va doblar la seva audiència i va crèixer 1,3 punts, fins al 3,2% de quota, només una dècima per sota del seu sostre fins ara, el 3,3% que aconseguiria a l’abril.

L’increment de mig punt trenca amb el retrocés iniciat al juny, quan À Punt va passar del 3,2% al 2,9%, un descens que va continuar al juliol i a l'agost, quan va caure fins al 2,6% i al 2,5%. Amb tot, el canal encara està lluny del conjunt de televisions autonòmiques de l’Estat, que al setembre van aconseguir una quota mitjana del 8,1%, 0,3 punts més que a l’agost.

La televisió valenciana, amb una trajectòria de poc més de dos anys i un finançament reduït, manté una audiència inferior a la de cadenes com IB3, amb una quota al setembre del 5% (+0,5), Telemadrid, amb un 5,8% (+0,1) o Canal Sur, amb un 7% (0,0). En una altra lliga juguen canals més consolidats com ara TVG amb un 9,5% (-0,1), ETB amb un 9,4% (-0,3), Aragón TV amb un 10,0 (+0,6) o TV3 amb un 14% (+2,3).

Els informatius, els continguts més vistos

El contingut més vist d’À Punt continua sent l'habitual en una televisió de proximitat, els telenotícies. En concret, al setembre l’informatiu del migdia va registrar 94.000 espectadors de mitjana. Segons ha destacat la cadena en un comunicat, la dada suposa "una pujada del 17% respecte a l'agost". L'emissió més vista del mes es va produir el divendres 25, quan l'NTC Migdia va assolir "una quota de pantalla del 12,8%, amb pics que van arribar al 16,6%". Aquell dia, À Punt va ser el canal més vist al País Valencià durant aquesta franja horària.

Des del canal també han emfatitzat que durant el setembre À Punt va ser la tercera cadena autonòmica que més va créixer i que "cada dia una mitjana de 572.000 espectadors connecten de manera habitual amb alguna de les emissions del canal".