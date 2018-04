Rafelguaraf inaugura avui les Trobades d'Escoles en Valencià del 2018, que recorden el llegat de Joan Fuster

Avui diumenge, 15 d'abril, la localitat de Rafelguaraf (Ribera Alta) acollirà la primera trobada de les ja tradicionals Trobades d'Escoles en Valencià que aquest 2018 arriben a la 33a edició amb l'objectiu de superar els 210.000 participants del 2017 i aprofundir en la defensa de l'educació en llengua pròpia. En aquesta edició, que es prolongarà fins al mes de juny, hi participaran prop d'una cinquantena de municipis que oferiran als visitants tallers escolars, exposicions, jocs tradicionals, balls, teatre i música.

En record de Joan Fuster

El lema de les trobades del 2018 és "Nosaltres, pel valencià", una tria que l'entitat justifica per la seva aposta per reivindicar l'herència de l'escriptor Joan Fuster, de qui l'any 2017 es van complir 25 anys de la seva mort. "En Escola Valenciana mantenim ben viu el llegat del gran pensador i l'acostem a les escoles i a la ciutadania en aquestes festes d'estima col·lectiva cap a la llengua i la cultura. Ens il·lusiona reconèixer la importància d'aquest humanista que va influir i influeix, de manera determinant, en la geografia política del nostre país", va resumir Vicent Moreno, president d'Escola Valenciana.

Exigència de la competència lingüística a l'administració

L'associació que defensa l'ensenyament en valencià també aprofitarà l'edició d'enguany per reclamar l'aprovació de la competència lingüística en la llei de la funció pública valenciana. "¿És estrany demanar que els treballadors públics ens atenguin en valencià i en castellà, les dues llengües oficials del País Valencià? Nosaltres pensem que no. Enguany, la llei d'ús i ensenyament del valencià complirà 35 anys i la nostra llengua encara no gaudeix d'una situació de normalitat. Cal una empenta per potenciar el valencià i contribuir a normalitzar-lo", va defensar Moreno.