El llegat de Raimon es transformarà en una fundació i un centre d'activitats culturals a Xàtiva

Raimon i Annalisa Corti donaran el seu llegat a la ciutat que va veure néixer el cantant valencià i crearan una fundació que s'ubicarà al convent de Santa Clara de Xàtiva. Així ho ha anunciat aquest dilluns el músic en un acte al Palau de la Generalitat Valenciana que ha comptat amb la presència del cap del Consell, Ximo Puig; el ministre de Cultura i Esport, José Manuel Rodríguez Uribes; el president de la Diputació de València, Toni Gaspar, i l'alcalde de la capital de la Costera, Roger Cerdà. Els quatre representants públics han signat un protocol amb l’autor de cançons tan conegudes com Jo vinc d’un silenci o He mirat aquesta terra per posar en marxa el projecte.

La futura Fundació Raimon i Annalisa inclourà la donació per part del músic i la seva esposa d’obres d'art de creadors tan destacats com Antoni Tàpies i Joan Miró, així com la seva discografia, correspondència o biblioteca. A més, el projecte suposarà l'impuls del Centre Raimon d'Activitats Culturals. L'espai comptarà amb un petit teatre amb capacitat per a 250 persones, una sala per a exposicions temporals, un espai sobre l'obra de l'autor i una biblioteca per acollir activitats amb poc públic. L’objectiu és que la fundació estigui en funcionament abans de la fi de la legislatura.

En una conferència de premsa amb un to molt emotiu, el president de la Generalitat s’ha preguntat en veu alta: "Quantes vegades hem sentit dir a Raimon que tornaria al carrer Blanc [el carrer de Xàtiva on hi havia la casa familiar de l'artista]?" Una reflexió que Puig ha fet servir per posar en valor "la fidelitat de Raimon a la llengua dels seus pares", una llengua amb la qual ha transmès "lliçons de vida que han marcat milers de persones".

Per la seva banda, José Manuel Rodríguez Uribes ha destacat "l'excepcional cooperació entre administracions" que ha fet possible la posada en marxa del projecte, i ha recordat com aquest dilluns es compleixen 50 anys de la publicació de Per destruir aquell qui l'ha desert, un disc "fonamental" de l'artista, que va comptar amb portada d'Antoni Tàpies i en el qual Raimon va musicar poemes d'Ausiàs March.

Finalment l'alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha recordat com el 2015 va promoure el nomenament de Raimon com a fill predilecte de la ciutat i la reivindicació dels vincles del músic amb la seva ciutat que aquest reconeixement va suposar. "No sé si mereixo ser fill predilecte de la ciutat, però sí que sé que Xàtiva és predilecta al meu cor", ha contestat Raimon.