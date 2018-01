Ricardo Costa també es planteja fer "revelacions" després de la confessió de Francisco Correa

L'ex secretari general del PP valencià Ricardo Costa estaria mediant fer "revelacions" en el judici a la branca valenciana de la Gürtel després que el presumpte cap de la xarxa, Francisco Correa, l'assenyalés dimarts passat com la persona que va ordenar que els treballs fets per les empreses de la trama els van pagar diversos empresaris mitjançant l'emissió de factures falses.

La confessió que va fer dimarts Correa ha provocat que el judici quedi interromput 48 hores per permetre a les defenses de dos dels principals acusats, Pablo Crespo i Álvaro Pérez, 'el Bigotes', negociar un acord amb la fiscalia. De moment, la confessió és una possibilitat que la defensa de Costa no es planteja, tot i que sí que preveu fer "revelacions" per rebatre les acusacions de Correa.

Per la seva banda, fonts jurídiques han confirmat a l'agència Efe que els advocats de Crespo i Pérez s'han reunit aquest matí amb la fiscal del cas, Miriam Segura, i que després d'intenses negociacions no han arribat a cap acord sobre cap aspecte. No obstant això, les mateixes fonts han explicat que la negociació no està tancada, i que durant les pròximes hores podria produir-se una altra trobada.

Atenuants per confessió i reparació del dany

Els esforços dels advocats dels dos principals acusats se centren a garantir l'aplicació d'atenuants per confessió i reparació del dany, tal com va fer en el seu dia Francisco Correa en dirigir un escrit al jutge central penal de l'Audiència Nacional, José María Vázquez Honrubia, que està enjudiciant aquests fets.

En aquest escrit, Correa confessava les maneres irregulars en què li va pagar el PP valencià els actes de campanya de les eleccions municipals i autonòmiques del 2007 i de les estatals del 2008, si bé no va ser fins a la seva declaració en la vista que va revelar el nom de Costa.

En concret, va dir que Crespo s'havia reunit amb l'ex secretari general del PP i que aquest li havia dit que havien de facturar els seus treballs a empresaris, de manera que ara Crespo i el mateix Costa, han de corroborar o desmentir aquesta afirmació.

En demanar la suspensió del judici, l'advocat de Crespo, Miguel Durán, va exposar que els motius pels quals necessitava temps era per decidir amb el seu client si canviaven la seva línia de defensa i acordar fins on poden arribar les "dades rellevants", que va anunciar que podria aportar el seu client.

Confessió de nou empresaris

Els primers a pactar amb la fiscalia en aquesta causa, mesos abans que comencés el judici, van ser nou empresaris acusats de pagar comissions al PP a canvi d'adjudicacions, que han reconegut que van finançar de manera irregular la formació.

A aquests els va seguir Correa, que amb la seva acusació a Ricardo Costa ha creat un efecte dòmino en altres acusats que s'estan replantejant la línia de defensa i la possibilitat d'arribar a un acords per atenuar les condemnes.