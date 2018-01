S'ajorna el judici de la Gürtel per les possibles confessions de Pablo Crespo i Álvaro Pérez

El jutge de l'Audiència Nacional José María Vázquez Honrubia ha ajornat al proper divendres el judici a la trama valenciana de la Gürtel davant possibles noves revelacions i "fets rellevants" que podrien aportar els acusats Pablo Crespo i Álvaro Pérez, número dos de l'organització i cap d'Orange Market, la filial valenciana de la xarxa corrupta.

Vázquez Honrubia ha estimat que és "correcte, procedent i prudent" acordar aquesta suspensió a petició de les defenses dels acusats davant la possibilitat que tots dos puguin canviar la seva línia de defensa i aportin "elements o fets rellevants" en la seva declaració.

Els lletrats de Crespo i 'el Bigotes' han sol·licitat la suspensió del judici arran de la confessió del líder de la trama, Francisco Correa, que ahir va assegurar que l'exsecretari general del PP valencià, Ricardo Costa, va obligar a les societats de la xarxa a facturar treballs de les campanyes electorals de 2007 (municipal i autonòmica) i 2008 (estatal) a diverses empreses si volien cobrar per les seves feines. Uns pagaments que ahir els empresaris també van reconèixer.

Davant la confessió de Correa, la fiscalia ha deixat entreveure la possibilitat de rebaixar la petició de pena per a Correa si continua col·laborant amb la justícia. Inicialment, el ministeri públic sol·licita 24 anys i mig de presó per a Correa i Crespo i 27 per a Pérez. Tots tres es troben complint una pena de 13 anys de presó pel frau en els contractes dels expositors de Fitur, establida en el judici de la a la trama Gürtel.