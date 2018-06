Sánchez, Rajoy i Catalunya protagonitzen la sàtira de les fogueres d'Alacant

Pedro Sánchez, Mariano Rajoy i la situació política a Catalunya són els protagonistes dels ninots de les fogueres de Sant Joan d'enguany, que es troben ja repartides al llarg de la ciutat fins que siguin devorades per les flames durant la matinada de diumenge a dilluns. Després d'anys de retallades en els pressupostos a causa de la crisi, aquest 2018 les comissions hi han invertit conjuntament prop de 2,2 milions d'euros, aproximadament un 10% més que fa un any.

En el monument del barri de Carolines, Pedro Sánchez és una mena de Sáncheznstein amb cada membre del color d'un dels partits que li van donar suport a la moció de censura, i també se'l pot veure a la comissió la Ceràmica com el flautista d'Hamelín, amb Rajoy, Rivera i Iglesias ballant al seu ritme.

A la foguera guanyadora del concurs d'aquest any (quarta vegada seguida), la de Sèneca-Autobusos, dels artistes José Gallego i Manuel Algarra, hi destaquen Rajoy i Albert Rivera vestits de legionaris sota el lema "Soc el nuvi de la mort" i prop de l'emblemàtica cabra d'aquest cos amb la bandera d'Espanya.

Al costat de Rajoy i Rivera hi apareix una somrient Cristina Cifuentes sostenint dos potets amb les llegendes "Crema cares dures" i "Cremàster", i molt a prop les dues reines, Letícia i Sofia, unides per unes manilles a l'escena "Escac a la Reina".

'No' a la violència masclista

La violència masclista també és tractada en diversos monuments, per exemple en Sèneca-Autobusos, amb una noia amb un cartell de "No és no" davant d'un corpulent i arrogant home amb un cervell de la mida d'una minúscula nou. Aquesta foguera porta per títol 'Amor-dolor' i també compta amb una figura humana de dos caps per fer referència a la situació a Catalunya: un la d'un torero i l'altre d'un segador, i tots dos envoltats de dos cirurgians, un amb cola a la mà i l'altre amb una serra per unir i desunir, respectivament.

En el monument de la Diputació-Renfe, titulat 'Reines', hi apareix Carles Puigdemont abillat com una solitària ballarina envoltada de maletes de viatge, mentre que Rajoy és un cantant de 'country' americà amb dues gavines al barret. La controvertida relació entre Donald Trump i Kim Jong-un també apareix en diverses fogueres, com a la Diputació-Renfe, on actuen com a trapezistes de circ.

Referències a la política local

L'actualitat política local també destaca en nombroses fogueres, amb el popular Luis Barcala arrabassant al PSPV l'alcaldia en una escena del televisiu concurs de 'La Ruleta de la Fortuna', o en altres fogueres, ja sigui abillat de faraó o d'altres variats personatges. A la Ceràmica, l'enderrocat alcalde socialista Gabriel Echávarri hi apareix com a Gulliver, lligat pels nans representant els partits de l'oposició.