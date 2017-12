El Tribunal Constitucional tomba definitivament l'accés sanitari universal al País Valencià

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarat la nul·litat i inconstitucionalitat del decret de la Generalitat Valenciana que permetia l'accés sanitari universal als immigrants en situació irregular: sense autorització per residir a l'Estat ni afiliació a la Seguretat Social però amb permanència en algun municipi del País Valencià durant un mínim de tres mesos. L'alt tribunal ja va suspendre cautelarment la mesura el 2015, un any després va aixecar la suspensió i ara la tomba definitivament.

En la sentència, el TC considera que el govern valencià s'extralimita en les seves competències i que envaeix la normativa estatal, motiu pel qual la declara inconstitucional. La llei estatal que regula el Sistema Nacional de Salut permet accedir a les prestacions a aquestes persones només en determinats supòsits i no de manera generalitzada. Per tant, l'alt tribunal conclou que la proposta de l'executiu valencià va més enllà del "criteri bàsic establert en la normativa estatal".

El decret llei va ser aprovat pel govern valencià el 24 de juliol del 2015 i convalidat per les Corts Valencianes el 9 de setembre del mateix any amb els vots a favor del PSPV, Compromís, Podem i Ciutadans, i l'abstenció del Partit Popular. La norma pretenia regular l'atenció sanitària a immigrants en situació irregular davant del decret aprovat el 2012 pel govern espanyol. La Generalitat Valenciana va calcular que unes 30.000 persones es podrien beneficiar de la mesura.

Discrepàncies entre els magistrats

El TC, però, no ha pres aquesta decisió per unanimitat i diversos magistrats progressistes han emès un vot particular en el qual subratllen que la llei valenciana entra dins els paràmetres que marca l'Estatut del País Valencià. En concret, s'han produït dos vots particulars. D'una banda, un que signen conjuntament els magistrats Fernando Valdés, Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido i María Luisa Balaguer, que discrepen del fonament i de la resolució de la sentència. D'altra banda, un de signat pel magistrat Antonio Narváez, que sosté que el decret llei no s'hauria d'haver declarat inconstitucional i nul perquè es va dictar "en el marc de les competències de desenvolupament de la sanitat" que tant la Constitució com l'Estatut valencià atorguen a la Generalitat Valenciana.

El PSPV mantindrà l'assistència

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha valorat negativament la sentència del TC i ha assegurat que la Generalitat Valenciana "atendrà qualsevol persona que vagi a un centre de salut o hospital" del País Valencià i que en cap cas "se li cobrarà una factura". Puig també ha afirmat que el seu govern ja treballa en la creació de "l'instrument necessari per fer complir el dret d'accés a la sanitat de manera universal".

El cap del Consell ha criticat "la interpretació regressiva de la Constitució, tant en el concepte d'Estat autonòmic com de drets" de la resolució judicial, i ha assegurat que la sentència evidencia la necessitat "d'un nou pacte constitucional que blindi l'esperit de la Constitució, que era que tothom tingui dret a la sanitat i que Espanya sigui un Estat descentralitzat. És el govern [espanyol] el que està trencant aquest esperit amb les seves decisions".