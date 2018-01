Ximo Puig reclama que "la resposta al separatisme no sigui la recentralització"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha denunciat aquest migdia que "el model de convivència es veu amenaçat per un nou centralisme que ha sorgit com un acte reflex als impulsos separatistes" i ha reclamat que "ningú utilitzi el separatisme per menysprear les diferents llengües, cultures i sentiments que existeixen a Espanya".

Puig ha fet aquestes declaracions durant el lliurament del premi Convivència de la Fundació Manuel Broseta, entitat de caràcter conservador que duu el nom del jurista i polític valencià assassinat per ETA l'any 1992, a l'entitat Societat Civil Catalana (SCC) per la seva defensa "de la convivència" i pel "seu compromís amb una Catalunya oberta, plural i genuïnament democràtica".

El cap del Consell ha remarcat el caràcter obert de Catalunya al llarg de la història i ha afegit: "[Als valencians] ens dol especialment el que està passant a Catalunya. Ens dol la fractura". En aquest sentit, ha afegit que els valencians desitgen "la superació d'una situació que perjudica Catalunya, el conjunt d’Espanya i la Comunitat Valenciana".

. @aguedamico "El Palau de la Generalitat és un espai de tots els valencians i valencianes. Com a tal, hauria d'estar obert a aquells que ajuden a fomentar la convivència, i no als que propugnen la divisió i l'enfrontament en altres territoris. Una errada que no ens representa" — Compromís (@compromis) 15 de gener de 2018

Compromís considera que SCC "propugna l'enfrontament"

L'acte ha suposat un motiu de controvèrsia entre els membres del govern valencià, ja que cap representant de Compromís, el soci dels socialistes a l'executiu autonòmic, ha acudit al lliurament del premi. La decisió de la formació valencianista de no participar en l'acte, com tampoc va fer l'any passat quan es va distingir l'expresident espanyol Felipe González, l'ha explicat la coportaveu de Compromís, Àgueda Micó, que en una piulada a Twitter ha criticat que el premi es lliuri al Palau de la Generalitat perquè aquest és "un espai de tots els valencians i valencianes. Com a tal, hauria d'estar obert a aquells que ajuden a fomentar la convivència, i no als que propugnen la divisió i l'enfrontament en altres territoris; és una errada que no ens representa".

A diferència de l'any passat, enguany el president de les Corts Valencianes, Enric Morera, que pertany a Compromís, no ha assistit a l'acte. Tampoc ho han fet els representants de Podem. Els que sí que hi han participat han estat els dirigents del Partit Popular i Ciutadans, així com les conselleres socialistes de Justícia i Sanitat, Gabriela Bravo i Carmen Montón. El titular d'Hisenda, Vicent Soler, també del PSPV però pertanyent al corrent més valencianista del partit, no ha acudit a la cerimònia.

Puig relativitza les desavinences

Ximo Puig ha relativitzat la no participació de Compromís a l'acte de lliurament del premi, que el govern valencià presideix des dels governs del Partit Popular, i ha assegurat que "en absolut" ha creat desavinences dins del Consell. Puig ha demanat superar "disputes estèrils" perquè "el que ens ha d'unir de veritat és la convivència des de la diversitat".

"Preocupació i inquietud" en el govern espanyol

El delegat del govern espanyol al País Valencià, Juan Carlos Moragues, ha afirmat que l'"inquieta" i el "preocupa" que "un membre del govern valencià" manifesti la seva "disconformitat" amb el lliurament al Palau de la Generalitat del premi de Convivència Manuel Broseta a Societat Civil Catalana.

540x306 El president valencià Ximo Puig posa amb el president de Societat Civil Catalana José Rosiñol, al Palau de la Generalitat Valenciana acompanyat de membres de la Fundació Manuel Broseta. / ACN El president valencià Ximo Puig posa amb el president de Societat Civil Catalana José Rosiñol, al Palau de la Generalitat Valenciana acompanyat de membres de la Fundació Manuel Broseta. / ACN

SCC "tornarà a sortir al carrer"

Per la seva banda, el president de Societat Civil Catalana, José Rosiñol, ha afirmat que l'entitat "no abandonarà tots aquells catalans que també se senten espanyols i europeus" i "en el moment en què es produeixi alguna acció o declaració que vagi en contra de la legalitat vigent o que conculqui els drets dels ciutadans, tornaran "a sortir al carrer no per generar conflicte, sinó per reclamar respecte a la Constitució i l'Estatut" i tornar a fer "una crida al sentit comú, al seny i a la convivència".