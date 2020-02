Zaplana, després de l'informe d'UCO: "Ni les societats són meues ni he sigut beneficiari de cap transferència"

L'expresident de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana ha negat les informacions aportades per l'últim informe de la Unitat Central Operativa (UCO) incorporat a la causa del batejat com cas Erial, en el que l'excap del Consell es troba investigat, entre d'altres delictes, per presumpta malversació i prevaricació. Segons el també exministre, "ni les societats investigades" són seves ni s'ha beneficiat "de cap de les transferències" realitzades per repatriar part dels 17 milions d'euros aconseguits mitjançant suposades comissions irregulars aconseguides a canvi de les adjudicacions de la gestió de les ITV i del pla eòlic del País Valencià. La instrucció confirma que Eduardo Zaplana hauria pogut aconseguir 17 milions en comissions irregulars

Zaplana, que ha acudit aquest dilluns a dependències judicials a signar tal com va fixar com a requisit el jutjat d'instrucció 8 de València perquè es beneficiés del règim de llibertat provisional, ha rebutjat rebatre les informacions aportades pels investigadors i únicament ha negat els fets. "Només els diré que cap de les societats citades són meues, ni he tingut cap poder sobre aquestes societats, igual que sobre els comptes investigats. Ni són meues ni he sigut beneficiari de cap de les transferències que s'han realitzat des de les societats", ha afirmat l'expresident del govern valencià.

L'excap del Consell s'ha acomiadat defensant la seva gestió al capdavant de la institució i afirmant que la investigació no ha pogut demostrar que va perjudicar l'administració autonòmica. "L'informe de la UCO tampoc acredita cap irregularitat en la meua responsabilitat al capdavant de la Generalitat Valenciana", ha afirmat.