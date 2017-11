L'anticatalanisme torna a omplir els carrers de València

Res sintetitza millor l'esperit de la manifestació que aquest matí ha congregat a més de 10.000 persones als carrers de València que l'enganxina: "Nos ens fareu catalans". Una proclama que evoca l'enemic imaginari "del nord" i els suposats perills del projecte de Països Catalans que ni tan sols, Esquerra Republicana del País Valencià o el Bloc Nacionalista Valencià ja defensen, conscients del reduït suport que, en aquests termes, té l'anhel independentista.

La mobilització, convocada per la Coordinadora d'Entitats del Regne de València amb el suport del partit conservador Vox i de la formació d'extrema dreta España 2000, ha aconseguit embolcallar-se d'un ambient lúdic gràcies al ritme dels pasdobles i l'escalf d'un sol més primaveral que tardorenc. Una imatge ensucrada que ha completat la presència d'acolorides banderes espanyoles i senyeres valencianes. De fet, la sorollosa alegria de la protesta ha propiciat la mirada complaguda i encuriosida dels turistes, desconeixedors que al cor de la mobilització no hi ha bategava un sentiment d'acollida o convivència, sinó el rebuig a tot allò que faci olor a Catalunya.

540x306 Capçalera de la manifestació 'Somos españoles. ¡No als Països Catalans!' Capçalera de la manifestació 'Somos españoles. ¡No als Països Catalans!'

Per adonar-se del vertader esperit de la protesta, només calia parar l'orella i escoltar els lemes corejats. Els habituals de l'anticatalanisme i el secessionisme lingüístic: "Llengua valenciana, mai catalana" i "Som valencians, mai catalans", i els nous nascuts al caliu de la situació a Catalunya: "A presó Puigdemont". Un desig que tampoc han amagat dos emblemes de la manifestació, el torero Vicente Barreda i el cantant Francisco, qui ha assegurat que els dirigents catalans "enlloc de col·locar estreles en la seva bandera hauran de posar barrots".

Més autòctones han estat les crítiques d'Ángel, jubilat d'origen asturià de 72 anys, però resident a València des de fa 60, qui ha recriminat al govern valencià les seves polítiques "catalanistes" en l'àmbit educatiu i de promoció de la llengua. Un focus el lingüístic, que Pepa, veïna de Sueca i també jubilada, ha ampliat al context polític i ha afirmat que: "De cap manera ens sumarem als Països Catalans".

540x306 Juan García Sentandreu, portaveu de la Coordinadora d'Entitats del Regne de València. Juan García Sentandreu, portaveu de la Coordinadora d'Entitats del Regne de València.

Virulència verbal

El més virulent ha estat el portaveu de l'organització convocant, Juan García Sentandreu, qui ha reclamat recuperar l'esperit de la Batalla de València i ha amenaçat els dirigents catalans "a què vinguin, que estem esperant-los. Els llevarem fins la pell". El polític també ha qualificat el conseller d'Educació valencià, Vicent Marzà, de "batasuno" i de "terrorista" a l'exconseller en cap del govern català, Josep Bargalló per "la seva participació" en la creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Sentandreu també ha realitzat escabrosos jocs de paraules en referir-se al diputat d'ERC, Joan Tardà, com a "tarat", i a la presidenta del parlament Carme Forcadell com a "torcadell". Tot, un reguitzell de desqualificacions que ha volgut emblanquir tancant el seu discurs amb una invocació a "defensar la convivència pacífica entre valencians i espanyols".

Davant les proclames de Sentandreu, reflexions més moderades, com les de David, economista de 40 anys i veí de València, qui reconeixia que no assistia a la protesta perquè existeixi "un perill real de Països Catalans,", sinó per "estar en contra de l'eliminació de l'educació concertada", quedaven emmudides i potser fins i tot, soterrades.