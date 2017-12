Podem anuncia el seu suport als pressupostos de la Generalitat Valenciana de 2018

El grup parlamentari de Podem ha anunciat aquest matí que donarà suport als pressupostos de la Generalitat Valenciana del 2018 presentats pel Consell de PSPV i Compromís. L'anunci ha conclòs un temps d'incertesa i de dures negociacions entre la formació lila i els seus socis a l'Acord del Botànic, en un període en què Podem no ha dubtat a aprovar esmenes als comptes anuals amb el suport del Partit Popular.

El portaveu de Podem, Antonio Estañ, ha explicat el vot favorable de la seva formació per la "moderada satisfacció" aconseguida gràcies a les modificacions introduïdes durant el debat parlamentari, tot i destacar una "certa preocupació per la reducció del coratge del Consell conforme avança la legislatura". De fet, la formació lila no ha aconseguit que s'acceptaren les seves demandes per a l'aprovació d'una taxa turística, la reversió de les ajudes a la companyia Air Nostrum o la posada en marxa d'un sistema de retorn d'envasos.

"El govern valencià posa per davant l'estabilitat i Podem vol aprofitar aquesta oportunitat [en referència a la legislatura] per fer un canvi de polítiques i que aquest període sigui més que un fre de mà a les polítiques del Partit Popular", ha resumit Estañ.

Agraïment de PSPV i Compromís

Des del PSPV i Compromís han agraït el suport de Podem als pressupostos, en una decisió que han qualificat de "responsable", i el portaveu socialista, Manolo Mata, ha assegurat que també s'hi hauria pogut sumar Ciutadans perquè s'han acceptat "moltes de les seves esmenes".

Mata ha reiterat que tot i que soni repetitiu, el pressupost de 2018 és "el més social de la història". Una idea que ha compartit el portaveu de Compromís, Fran Ferri, que ha subratllat la disponibilitat dels dos partits a la creació de la comissió de seguiment dels pressupostos reclamada per Podem.

"Crisi de l'Acord del Botànic"

L'anàlisi de PSPV i Compromís ha estat molt diferent de l'expressada per la portaveu de Ciutadans, Mari Carmen Sánchez, qui ha assegurat que el posicionament de Podem és "un toc d'atenció, de fet les mesures de control que reclama demostren desconfiança i la crisi de l'Acord del Botànic".

La síndica de Cs ha valorat els comptes autonòmics del pròxim exercici com a "insatisfactòries" i ha assegurat que "es tracta d'unes partides imposades per un govern que mantingut una actitud opaca i sense cap intenció de debatre amb la resta de grups parlamentaris".