Els Cinemes Albatexas redueixen al mínim l'oferta de pel·lícules de reestrena en valencià per absència de públic

Gairebé dos anys ha durat l'aposta dels Cinemes AlbaTexas per la programació de pel·lícules de reestrena doblades o subtitulades al valencià per només tres euros. Així ho ha fet públic aquest migdia a València el seu impulsor, el director Ventura Pons, que juntament amb el programador Josep López ha anunciat la reconversió de la sala, que a partir de despús-demà projectarà majoritàriament pel·lícules comercials en castellà amb preus similars als de la majoria de cinemes. La nova etapa començarà divendres aprofitant la reobertura de les seves portes, que han estat tancades durant un mes per reparar els desperfectes ocasionats pel fort temporal de pluges que el País Valencià va viure entre el 16 i el 19 de novembre.

A la nova programació dels rebatejats com a Cinemes Las Vegas València, les pel·lícules en català, ja siguin doblades o subtitulades, es mantindran però amb una quota reduïda, un percentatge que Pons ha insistit que podria créixer els pròxims anys si la demanda dels espectadors l'acompanya.

El director i impulsor dels Cinemes Texas del barri barceloní de Gràcia i dels Cinemes Las Vegas Figueres ha justificat l'aposta pel castellà per la impossibilitat de doblar o subtitular les pel·lícules d'estrena al valencià, atès que aquest procés requereix un mínim de tres setmanes. "És una feina que ha de fer el nostre equip perquè les distribuïdores no ens ofereixen aquesta opció", ha emfatitzat.

Més enllà dels impediments logístics, Pons ha admès la dificultat de fer rendible l'aposta pel cinema en valencià, tot i les ajudes compromeses per l'administració valenciana, a qui l'autor ha reconegut el seu suport. Per al director, darrere l'absència de públic hi ha "la dictadura lingüística imposada pel Partit Popular durant anys i la Batalla de València [conflicte polític i lingüístic viscut durant la Transició i la dècada dels 80 al País Valencià amb episodis violents protagonitzats per l'anticatalanisme]".

Tot i les dificultats, Ventura Pons ha reiterat la necessitat de "persistir" i ha defensat que en aquest moment el que ha de fer la sala és ser rendible i "buscar més públic, perquè una cosa és segura, el públic porta públic", ha subratllat el també director, que ha remarcat el seu objectiu que el projecte perduri.

"Ja existia l'oferta de cinema de reestrena a preus barats"

Per la seva banda, Josep López ha explicat que el model d'entrades barates no ha funcionat a València a diferència del que ha passat a Barcelona, i ho ha atribuït a diferents motius. "Alguns dels més importants són que a València ja hi havia una sala de reestrena amb preus econòmics, els Cinemes d'Or. Això no passava a Barcelona. A més, la ciutat té menys habitants" que la capital catalana.

Espai polivalent

Amb l'objectiu d'incrementar l'assistència d'espectadors, una de les apostes dels nous Cinemes Las Vegas València serà l'ús de les instal·lacions per fer-hi espectacles com actuacions teatrals o musicals. Una via que Pons ha assegurat que "fa falta" a la ciutat, i que permetrà establir un flux d'anada i tornada de creadors valencians i catalans entre la sala de Figueres i la de València. A més, l'espai també té previst organitzar cinefòrums amb la presència de directors i actors perquè puguin intercanviar impressions amb els espectadors i, així, afavorir el retorn dels ciutadans a les sales d'exhibició.