Continuen disminuint els contagis al País Valencià amb 438 positius i cinc morts durant el cap de setmana

El País Valencià ha registrat 438 nous contagis durant el cap de setmana. Una xifra que s'ha reduït respecte a divendres passat, quan es van notificar 610 positius. Des que va esclatar la pandèmia, el territori valencià acumula 39.222 infectats. Actualment hi ha 5.935 casos actius, és a dir, un 12,23% del total.

La conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública també ha comunicat cinc noves defuncions durant el cap de setmana, una d'elles en una residència. Fins al moment, la crisi sanitària ha causat 1.630 defuncions.

Als hospitals valencians hi ha 458 persones ingressades (+11), 74 d'elles a l'UCI (+3). Unes dades que mostren una reducció respecte a les xifres generals de la setmana passada, d'un 8% en el cas dels hospitals i una mica més d'un 6% en el de les UCI. 1.210 persones han sigut donades d'alta durant el cap de setmana, i ja se superen les 40.000 persones recuperades al País Valencià.

Sanitat, al seu torn, ha informat de 17 brots nous, sis d'ells d'origen laboral i la resta social. Destaquen dos d'ells detectats a Onda (Plana Baixa), un d'origen laboral amb 15 casos i l'altre d'origen social amb 12 contagiats.

El departament que dirigeix Barceló ha informat que actualment hi ha algun cas positiu a 41 residències de persones grans, a cinc centres de persones amb diversitat funcional i a tres centres de menors, tot i que continua sense concretar quants casos hi ha en cada centre. A més, entre els residents hi ha hagut una víctima mortal i nou positius, mentre que entre els treballadors s'han detectat 11 nous contagis.

El territori valencià continua amb la incidència acumulada més baixa de tot l'estat espanyol, i amb una tendència de descens, ja que se situa en 101,12 casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies i en 37,29 casos per cada 100.000 habitants en els últims 7 dies. La consellera de Sanitat, la socialista Ana Barceló, ha assenyalat que "encara que les dades són optimistes, no hem d'abaixar la guàrdia i hem de continuar complint amb totes les mesures de seguretat per evitar que el virus s'estengui".